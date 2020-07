Tradicional festival del pato se realizó de forma virtual. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Cortesía

El festival del pato en el centro poblado Callanca del distrito de Monsefú, a 20 minutos de Chiclayo (región Lambayeque), es una tradición por fiestas patrias. Este año debido a la pandemia del nuevo coronavirus, no se pudo realizar el evento gastronómico, pero los pobladores decidieron organizar el festival de manera virtual.



Segundo Guzmán, organizador del evento, señaló que de esta forma la tradición no se perderá; sin embargo, no se contó con las ganancias que se obtenía por la venta de los paltos de comida.



Este año, los pobladores de Callanca subieron videos a redes sociales presentando a su pato criollo. Aquí mostraron la forma de crianza y alimentación; además, los dueños utilizaron coloridos trajes de Monsefú, recitan décimas y poesías en honor a su pato joque.



Sofía Gonzales Pisfil es una niña de 8 años que grabó un video para continuar con la tradición de su familia y presentó a su pato llamado serafín quien tiene hijos sin fin.



“Les presento al mejor joque llamado Serafín, es muy feliz con sus dos patas. No permite que le hagan daño porque si no, no es tu pata. Serafín tiene hijos sin fin y pesa 4 kilos y medio”, dice durante la presentación del ave.

El pato Serafín tiene hijos sin fin y pesa 4 kilos y medio. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Cortesía

Sin embargo, no fue suficiente, pues luego de visualizar y calificar los videos, el pato “Dos Ollas” fue el ganador. Según los jurados este ejemplar cumple con las características de un buen joque oriundo y criado en corral.



Este pato de 10 meses es de color negro con pintas blancas en las alas y el pecho, de pico colorado, es un gran nadador, cucharon y garañón. Su dueña Liliana Chafloque, contó el porqué de su nombre.



“Viene la comadre y me dice: aquí esta su garañón porsiacaso ya comió en la olla de mi corral. Yo le dijo: ah ya comiste en la olla de la vecina y ahora vienes a comer en mi olla, pues desde ahora te llamaras ‘Pato Dos Ollas’”

El pato “Dos Ollas” fue el ganador, según los jurados este ejemplar cumple con las características de un buen joque oriundo y criado en corral. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Cortesía

La crianza del pato criollo para luego comerlo es una costumbre de Monsefú. El año pasado, en el festival del pato se vendieron más de 8 500 platos a base de pato en más de 15 variedades como: arroz con pato, pato alberjado, pato horneado, al cilindro, tallarines con pato, aguadito de pato, ceviche de pato, entre otros.



Son un total de 19 los restaurantes del circuito turístico de Callanca que participan en el festival del pato desde hace 12 años, pero esta vez las familias sólo grabaron videos para exponer su tradición, y el próximo año esperan retomar el evento gastronómico en fiestas patrias.