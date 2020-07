Vecinos esperan la solución a su problema. | Fuente: RPP NOTICIAS | Fotógrafo: Cortesía

Más de 50 familias de la urbanización El Amauta en Chiclayo (región Lambayeque), se encuentran afectadas por la rotura de una tubería desde hace una semana, lo cual ocasionó un aniego en la calle Jorge Wester.

El agua empozada atrajo la presencia de insectos y mosquitos, además, de malos olores. Los mismos vecinos hicieron una zanja en la pista para evitar que agua continúe avanzando.

El señor Pedro Soto exigió a la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque (Epsel) que solucione el problema, pues temen que el gua ingrese a sus casas.

También pusieron arena en la puerta de sus viviendas como barrera para que el agua no ingrese.

Dijeron que los trabajadores de Epsel llegaron a ver la rotura de la tubería hace unos días, pero no volvieron. Exigieron la pronta intervención de las autoridades.

"Han venido a constatar, pero no nos dan ninguna solución. Dicen que es desagüe, dicen que no. Nosotros pedimos a Epsel que se responsabilicen y que de una vez lo resuelvan, que no nos sigan engañando", pidió uno de los vecinos afectados.