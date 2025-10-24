Últimas Noticias
Lambayeque: ciudadano belga rescata y libera a una lechuza campanario herida en Pacora [VIDEO]

Philippe André relató que encontró al ave en malas condiciones y decidió cuidarla por aproximadamente cuatro semanas hasta que recuperara su salud.
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Philippe André es conocido en Lambayeque por su labor de rescate y cuidado de animales silvestres.

El ciudadano belga Philippe André, conocido en el distrito de Pacora, en la región Lambayeque, por su labor de rescate y cuidado de animales silvestres, volvió a ser noticia tras salvar y liberar a una lechuza campanario que había sido hallada herida.

En diálogo con RPP, André relató que encontró al ave en malas condiciones y decidió cuidarla por aproximadamente cuatro semanas hasta que recuperara su salud.

Ciudadano belga rescató una lechuza campanario y la cuidó hasta que sanara
“No tenía que ser medicado, pero sí tranquilizarlo. Vi sus heridas, eran superficiales, pero la cosa es que no podía volar porque aún era demasiado pichón”, indicó.

"Era importante que volviera a su casa, al lugar que pertenece. Los animales no son nuestros juguetes", añadió.

André también recordó que su amor a los animales nace porque en Bélgica, en la ciudad de Amberes, su abuela era secretaria del director del parque zoológico.

Finalmente, hizo un llamado a la población lambayecana a no tener animales silvestres como mascotas y a denunciar los casos de maltrato o tráfico ilegal de especies.

Ciudadano belga rescató una lechuza campanario y la cuidó hasta que sanara
