Tumbes: cadáver de ballena azul apareció en balneario de Punta Mero

Ernesto Astonitas

por Ernesto Astonitas

·

Este hecho ocurre en el tramo final de avistamiento de ballenas en Tumbes, que inició en julio y que concluye por estas fechas.

Reportan hallazgo de ballena azul muerta en balneario de Punta Mero en Canoas de Punta Sal

El cadáver inmensa ballena azul, de aproximadamente 20 metros, apareció en la playa Punta Mero, en el distrito de Canoas de Punta Sal, provincia tumbesina de Contralmirante Villar, informó a RPP el alcalde Jaime Yacila Boulangger.

El funcionario edil pidió ayuda a las autoridades regionales para poder enterrar el cuerpo del cetáceo, pero también hizo un llamado para que se investigue el deceso, toda que esta es -indicó- la segunda vez que un animal de esta especie queda varado en una playa de la región.

El alcalde detalló que en la oportunidad anterior fue un espécimen más pequeño, por lo que se pudo movilizar fácilmente, pero este es de mayor peso y tamaño.

"Es un cetáceo muy grande, debe pesar por lo menos unas 20 toneladas y tener aproximadamente unos 20 metros. (...) Queremos hacer un llamado a las instituciones, de repente vienen a hacerle la autopsia", declaró a el alcalde de Contralmirante Villar.

Este hecho ocurre en el tramo final de avistamiento de ballenas, que inició en julio y que concluye por estas fechas. Este es uno de los atractivos turísticos más clamados en la zona norte del país.

tumbes punta mero canoas punta sal tumbes Animales

