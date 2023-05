Lambayeque: dictan 18 meses de prisión preventiva para exalcalde de Salas por presunto delito de colusión

El Poder Judicial de Lambayeque dictó 18 meses de prisión preventiva para el exalcalde del distrito de Salas, Antony Mesones Flores, acusado de estar involucrado en el presunto delito de colusión agravada, en perjuicio de la comuna cuando este era autoridad edil.

Según la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, existen fundados elementos de convicción que vinculan aparentemente a la exautoridad y a dos de sus exfuncionarios, identificados como Luis Moisupe Esquén y Elar Isaías Alarcón Alarcón, en un supuesto direccionamiento del contrato para la elaboración de los estudios de preinversión y expedientes técnicos de las obras de mejoramiento de campos deportivos, acción que causó un perjuicio a la comuna por un monto superior a los 175 000 soles.

Los tres presuntos implicados serán trasladados en las próximas horas hasta el establecimiento penitenciario de Chiclayo, donde cumplirán la medida judicial mientras duran las investigaciones.

Alcalde denuncia ser víctima de reglaje

El alcalde del distrito de La Victoria, en la provincia de Chiclayo, Edwin Vásquez, denunció que hace algunas semanas es víctima de reglaje y marcaje por parte de personas desconocidas que llegan hasta los exteriores de su domicilio para hacer registros fotográficos.

"Hemos sido sujeto de algún reglaje, de alguna marcación en mi domicilio, estamos prácticamente una situación desapercibida, pero luego ya el primero de mayo, cuando he salido de mi domicilio, una vecina se me acercó y me dijo que había personas desaparecidas en una unidad móvil. He revisado las cámaras de seguridad que tengo en mi domicilio y ahí he comprobado que dos sujetos a bordo de una móvil bajan y hacen las tomas correspondientes", comentó a RPP Noticias.

La autoridad chiclayana descartó haber recibido previamente llamadas de extorsionadores, por lo que señaló desconocer por parte de quién provendrían estos actos de seguimiento en su contra.

Edwin Vásquez precisó que ya ha interpuesto la denuncia ante la División de Investigación Criminal de la Policía, alcanzando incluso los vídeos donde se aprecia el vehículo y las personas que realizan estos actos, para que sean las autoridades policiales quienes continúen con las investigaciones.