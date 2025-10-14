Últimas Noticias
Caen ‘Los Piratas’ en Tarapoto: nueve policías y siete civiles fueron detenidos en megaoperativo

Redacción RPP

por Redacción RPP

·

La Policía y la Fiscalía desarticularon a ‘Los Piratas’, una presunta organización criminal integrada por agentes en actividad y civiles, acusados de sicariato, extorsión y narcotráfico. El operativo simultáneo se realizó en varias regiones del país y dejó 16 detenidos.

San Martín
La intervención fue dispuesta por orden judicial y contó con la participación de más de 25 fiscales especializados en crimen organizado.
La intervención fue dispuesta por orden judicial y contó con la participación de más de 25 fiscales especializados en crimen organizado.

Nueve policías y siete civiles fueron detenidos en un megaoperativo simultáneo ejecutado por la Policía Nacional y la Fiscalía la madrugada de hoy, 14 de octubre, en Tarapoto, en la región San Martín; y otras ciudades del país. Ello como parte de una investigación a ‘Los Piratas’, una presunta organización criminal vinculada a delitos de sicariato, extorsión, tráfico de drogas y robo agravado.

La intervención fue dispuesta por orden judicial y contó con la participación de más de 25 fiscales especializados en crimen organizado, quienes llegaron desde Lima.

El coordinador nacional de los fiscales contra el crimen organizado, Jorge Chávez Cotrina, informó que en total son 26 las personas investigadas, entre ellos varios oficiales de la Policía Nacional, incluidos tenientes y capitanes.

“Se han detenido a este momento nueve policías y siete civiles. Esta organización criminal ha cometido una serie de delitos, entre los más graves: el sicariato, hay varios homicidios, también están vinculados al tema de extorsiones, robo de droga y una serie de delitos más que van a ser materia de investigación”, señaló.

Las acciones se desarrollaron de manera simultánea en Iquitos, Pucallpa, Lima, Tocache y Moyobamba como parte de un trabajo de inteligencia iniciado el 2022. Vamos a escuchar lo que dijo el fiscal.

Más detalles de la intervención

Por su parte, el fiscal contra el crimen organizado de Tarapoto, Jaime Rojas, precisó que entre los intervenidos figura William Ruiz, alias ‘El Empresario’, sindicado como presunto autor intelectual del homicidio de un ciudadano ocurrido en el 2022.

Además, se han realizado allanamientos en el penal de Tarapoto, donde se encuentran policías del grupo Terna acusados de participar en robos, marcaje y tráfico ilícito de drogas.

De acuerdo con la Fiscalía, la red habría operado durante varios años en la región de San Martín y otras zonas del país, acumulando más de tres millones de soles producto de sus actividades ilícitas.

Los detenidos serán puestos a disposición del Poder Judicial, mientras el Ministerio Público evalúa solicitar prisión preventiva contra los acusados, conforme avance la investigación.

Tarapoto San Martín Los Piratas Inseguridad ciudadana PNP Policía

