Lambayeque: menor de edad fue detenido tras ser acusado de abusar sexualmente de una estudiante en Chiclayo

Según las autoridades, la víctima, de 14 años, habría sido obligada a subir a una mototaxi junto a su presunto agresor y fue llevada a un lugar alejado donde supuestamente se produjo la agresión.

Un menor de edad de 17 años se encuentra detenido tras ser acusado de presunto abuso sexual contra una estudiante de 14 años del colegio chiclayano Santa Magdalena Sofía, en Chiclayo, región de Lambayeque.

Policías de la Comisaría del Norte informaron que, según las primeras indagaciones del caso, la víctima fue obligada a subir a una mototaxi donde estaba su presunto agresor junto a otro individuo, alias "Pablo", siendo llevada a un lugar desconocido para supuestamente cometer el crimen.

El director del colegio Santa Magdalena Sofía pidió, a través de RPP, que haya mayor protección policial en los alrededores de la institución educativa.

Según la Policía, el menor denunciado por presunta violación fue intervenido en flagrancia, pero por vender droga, siendo reconocido además por los vecinos de la urbanización Remigio Silva como presunto integrante de una banda que utiliza una mototaxi sin placa para asaltar a transeúntes.