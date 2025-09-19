Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
RPP Data
RPP Data
Santa Rosa: distrito fronterizo exige confirmación oficial sobre sus primeras elecciones municipales
EP 293 • 04:01
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP217 | INFORMES | Los jóvenes peruanos y el rol clave que cumplirán en las elecciones generales 2026
EP 217 • 04:00
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Poco a poco se escucha voz del papa León XIV en temas sociales y multilaterales, dice periodista
EP 1869 • 15:58

Sentencian a 35 años de cárcel a la mamá de 'Mila', la menor sometida a aborto terapéutico tras ser víctima de violaciones sistemáticas

Jair Zevallos Morón

por Jair Zevallos Morón

·

Melita Mejía fue procesada como autora del delito de violación sexual por omisión impropia, al haber incumplido su deber de protección y permitir que la menor de edad fuera víctima de reiterados abusos por parte de su conviviente.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!
Loreto
00:00 · 01:19
La PNP informó que inicialmente tuvo conocimiento del paradero de Lucas Pezo, pero este logro escapar y se mantiene prófugo
La PNP informó que inicialmente tuvo conocimiento del paradero de Lucas Pezo, pero este logro escapar y se mantiene prófugo | Fuente: Andina

La mamá de 'Mila', menor que fue sometida a un aborto terapéutico tras ser víctima de violaciones sistemáticas por parte de su padrastro, fue sentenciada a 35 años de cárcel.

Melita Mejía fue procesada como autora del delito de violación sexual por omisión impropia al haber incumplido su deber de protección y permitir que la menor de edad fuera víctima de reiterados abusos por parte de su conviviente, el hoy prófugo Lucas Pezo.

Dicha información fue confirmada por el Tercer Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Maynas

La PNP informó que inicialmente tuvo conocimiento del paradero de Lucas Pezo, pero este logro escapar y se mantiene prófugo
La PNP informó que inicialmente tuvo conocimiento del paradero de Lucas Pezo, pero este logro escapar y se mantiene prófugo | Fuente: rpp

'Caso Mila'

Este caso, considerado emblemático por la gravedad de los hechos, todavía no ha concluido, ya que el autor de los abusos sistemáticos continúa prófugo de la justicia desde hace dos años.

Desde la Policía Nacional informaron que, en un primer momento, se tuvo conocimiento del paradero de Pezo Amaringo. Sin embargo, este logró escapar, escondiéndose por el monte. 

Con respecto a la sentenciada, cabe señalar que el abogado del 'Caso Mila', José de Jesús Espinoza Mori, dijo que, en su momento, Melita fue detenida en calidad de coautora, pese a que las pericias psicológicas arrojan como resultado que la mujer es una persona manipulable y sin amor propio.

La sentenciada continuará internada en el centro penitenciario de Iquitos hasta cumplir la sentencia emitida por la Corte de Justicia de Loreto.

Te recomendamos

Video recomendado
Tags
Loreto Caso Mila

Más sobre Loreto

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA