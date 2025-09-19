Sentencian a 35 años de cárcel a la mamá de 'Mila', la menor sometida a aborto terapéutico tras ser víctima de violaciones sistemáticas

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La mamá de 'Mila', menor que fue sometida a un aborto terapéutico tras ser víctima de violaciones sistemáticas por parte de su padrastro, fue sentenciada a 35 años de cárcel.

Melita Mejía fue procesada como autora del delito de violación sexual por omisión impropia al haber incumplido su deber de protección y permitir que la menor de edad fuera víctima de reiterados abusos por parte de su conviviente, el hoy prófugo Lucas Pezo.

Dicha información fue confirmada por el Tercer Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Maynas.

La PNP informó que inicialmente tuvo conocimiento del paradero de Lucas Pezo, pero este logro escapar y se mantiene prófugo | Fuente: rpp

'Caso Mila'

Este caso, considerado emblemático por la gravedad de los hechos, todavía no ha concluido, ya que el autor de los abusos sistemáticos continúa prófugo de la justicia desde hace dos años.

Desde la Policía Nacional informaron que, en un primer momento, se tuvo conocimiento del paradero de Pezo Amaringo. Sin embargo, este logró escapar, escondiéndose por el monte.

Con respecto a la sentenciada, cabe señalar que el abogado del 'Caso Mila', José de Jesús Espinoza Mori, dijo que, en su momento, Melita fue detenida en calidad de coautora, pese a que las pericias psicológicas arrojan como resultado que la mujer es una persona manipulable y sin amor propio.

La sentenciada continuará internada en el centro penitenciario de Iquitos hasta cumplir la sentencia emitida por la Corte de Justicia de Loreto.