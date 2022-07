Lambayeque: Dos jefes policiales removidos en el año, ¿qué implica este cambio en la lucha contra la inseguridad?

Durante su permanencia como jefe de la II Macrorregión Policial, el general Max García Esquivel lideró diferentes operativos e intervenciones policiales. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Cortesía PNP

Solo durante este año 2022, Lambayeque ha contado con dos jefes policiales: el general Fernando Ríos Zavala, quien asumió el 14 febrero 2022 y el general Max García Esquivel, quien fue presentado oficialmente como jefe de la Macrorregión Policial de Lambayeque, el pasado 28 de junio.

Este último, recientemente destituido del cargo, debido a denuncias en su contra por presuntos cobros indebidos tanto a agentes policiales, para evitar rotarlos de sus puestos de trabajo, como a dueños de discotecas para no intervenir sus locales, sobre todo los fines de semana.

Ante estas denuncias, el representante del Ministerio Público, fiscal Julio César Taboada Ramón, dispuso la toma de declaraciones de los investigados (16 entre oficiales y suboficiales), la visualización, escucha y transcripción del video que recoge la denuncia, y otros actos que permitan el esclarecimiento de los hechos denunciados.

Por su parte, el Comando Policial trasladó al general Max García Esquivel a la Comisión Consultiva de la PNP, donde no realizará labor operativa ni administrativa por 90 días; y designó como nuevo jefe de la Macrorregión Policial de Lambayeque al general Zenón Santos Loayza Díaz.

General Max García Esquivel negó estar involucrado en actos de corrupción por solicitar presuntamente una coima a los dueños de discotecas para evitar intervenciones. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Cortesía

Lambayeque: Son unos traidores



En tanto, el general Max García Esquivel, en declaraciones a RPP Noticias, señaló ser inocente de toda imputación y calificó de “traidor” al suboficial que trabajó a su lado y que llegó mediante un destaque a laborar a la región Lambayeque. Dijo que no se dará de baja y esperará a que la situación se esclarezca y se limpie su nombre e imagen.

“Es una persona que no solo traiciona la confianza de alguien que lo trajo a trabajar a esta jurisdicción para temas de asesoramiento, sino también traiciona a toda la institución que ahora se ve afectada. No tendría por qué pedir mi baja, que se concluyan las investigaciones y después veremos; por que a mí se me está afectando mi imagen, a mi familia”, señaló.

Insistió en que no tuvo conocimiento de los actos ilícitos que realizaban sus subordinados durante las semanas de trabajaron en esta región.

“Yo no sabía que esta persona habría estado tomando mi nombre. Yo no tengo nada que ver, no he recibido ninguna llamada de esta persona que me involucre en hechos de corrupción. Si ha habido comunicaciones con esta persona, han sido exclusivamente por temas laborales y de asesoramiento en las operaciones que hemos realizado y en las cuales sí ha participado esta persona (técnico Ray Rolf Velásquez Calsín)”, aclaró.

Las juntas vecinales de la urbanización Villarreal de Chiclayo son las que dan el mantenimiento de la caseta policial que ellos mismo gestionaron. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Javier Onofre

Lambayeque: Afectación en seguridad ciudadana



Para Jorge Contreras, coordinador de las juntas vecinales de la provincia de Chiclayo, el cambio constante de las autoridades policiales no ayuda a avanzar en lucha contra la delincuencia, pues el trabajo que se empieza a realizar con una autoridad no es concluido y la gestión hecha, muchas veces, queda en nada o hay que iniciarla nuevamente.

“Estamos decepcionados que en nuestra policía se den estos actos. Nosotros los de las juntas vecinales estamos abandonados por el alcalde, por el gobierno regional. Ya se hizo mucho daño a la seguridad ciudadana, la inversión que se debe de dar hasta el momento nada: somos nosotros, los vecinos los que debemos de hacer diferentes actividades para implementarnos. En Chiclayo somos 14 juntas vecinales activas”, manifestó.

Por su parte, el consejero regional Manuel Huachillo, integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana del Gobierno Regional de Lambayeque, cuestionó la participación de los representantes de la Policía Nacional y otras autoridades en el Consejo Regional de Seguridad Ciudadana – Coresec, presidido por el gobernador, Luis Díaz Bravo.

“No se sabe mucho sobre el trabajo que realizan, si hay algunas reuniones han sido solo para cumplir con la directiva y actos protocolares. No se tiene una visión o un compromiso para asumir lo que la población requiere y demanda en materia de seguridad para afrontar el problema de la delincuencia”, sentenció.

Huachillo Gonzáles recordó que a la fecha no se concreta el tan anunciado proyecto de seguridad ciudadana vía convenio entre el Gobierno Regional y la Municipalidad Provincial de Chiclayo valorizado en más de 30 millones de soles.

“La construcción de una central de operaciones, monitores, camionetas, la adquisición de 210 cámaras de videovigilancia instaladas en 160 puntos fue anunciada con bombos y platillos, pero el avance es cero”, detalló.





El 1 de julio del 2022, el general Max García Esquivel, investigado por presuntos actos de corrupción, fue integrado al Consejo de Seguridad Ciudadana - Coresec de Lambayeque. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Cortesía: GORE Lambayeque

Lambayeque: Otros casos de corrupción



Esta no es la primera vez que acusan de corrupción a altos mandos policiales en la región Lambayeque, pues durante la pandemia, por un caso de compras irregulares de equipos y materiales de bioseguridad, también se dispuso el cambio del general Julio Díaz Zulueta, jefe de la región policial, por encontrarse implicado.

También el coronel Jorge Linares Ripalda, quien fue jefe de la Dirección Policial de Lambayeque cumplió 27 meses de prisión en el penal de Piedras Gordas, investigado por la Fiscalía de Crimen Organizado de Lima por los delitos de asociación ilícita para delinquir, lavado de activos, extorsión agravada, usurpación agravada, falsificación de documentos, encubrimiento real, entre otros.

El general Julio Díaz Zulueta también fue retirado de su cargo como jefe de la II Macrorregión Policial de Lambayeque por estar inmerso en supuestos actos de corrupción. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: RPP

El coronel Jorge Linares Ripalda, preso por sus presuntos nexos con la banda delictiva "El Nuevo Clan del Norte", fue dado de baja de la Policía Nacional. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: RPP

