Chiclayo: delincuente ingresó a joyería por un forado y se llevó alhajas por un valor de 85 mil soles [VIDEO]

Lambayeque, a merced de la inseguridad ciudadana. Esta vez, un delincuente ingresó a una joyería de la calle Lora y Cordero, en pleno centro de Chiclayo; y se llevó alhajas por un valor aproximado de 85 mil soles, informó el corresponsal de RPP en la región norteña.

El crimen fue perpetrado el pasado domingo, 30 de noviembre, en horas de la noche; cuando el establecimiento estaba cerrado, detalló nuestro periodista.

Según el propietario, el ladrón irrumpió en el negocio a través de un forado realizado en el techo del baño. Una vez dentro, el malviviente rebuscó los distintos ambientes, llevándose distintas joyas.

El accionar del malviviente fue captado por las cámaras de seguridad de la joyería. En las imágenes, a las que RPP tuvo acceso, se ve al ladrón sustrayendo los objetos de valor. En todo momento, busca cubrirse el rostro, para evitar ser identificado.



¿Sereno implicado?

El dueño de la joyería acusó a un sereno municipal de estar presuntamente involucrado en el asalto, ya que -aseguró- el agente fue visto conversando con el ladrón.

“Hay indicios de que el de Serenazgo esté implicado. Como la Policía ha pedido cámaras de todos los vecinos, están ya más que seguros que sea cómplice, porque él conversa con el delincuente y se va”, manifestó el empresario.

Las imágenes de las cámaras de seguridad ya están en manos de la Policía Nacional, para que se puedan hacer las investigaciones respectivas y dar con el delincuente.

Los negocios están en la mira de los delincuentes en Chiclayo. El pasado mes de noviembre, delincuentes asaltaron una joyería del centro de la ciudad y se llevaron artículos por un valor de medio millón de soles.

Hace un par de semanas, en tanto, ladrones irrumpieron en una tienda a través de un forado y sustrajeron artículos valorizados en 15 mil soles.

