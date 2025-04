Trabajadores de Wasi Mikuna protestan ante incertidumbre sobre continuidad del programa: “Que no se destruya, que se reestructure”

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Trabajadores de Wasi Mikuna protestan en los exteriores de las oficinas del programa en Lambayeque. | Fuente: RPP

Un grupo de trabajadores de Wasi Mikuna, en la región Lambayeque, realiza una protesta en los exteriores del establecimiento ante la incertidumbre sobre la continuidad del programa de alimentación complementaria.

Uno de los representantes de los manifestantes, identificado como Diver Barcos, señaló que la titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Leslie Urteaga, “no ha sido clara con el personal” sobre el futuro del programa, por lo que desconocen si continuarán laborando o no.

“La ministra […] no está indicando qué programa o qué modelo va a implementar. Entonces, ante esas circunstancias, nosotros pedimos que no se destruya Wasi Mikuna, que se reestructure. La reestructuración ha venido dándose desde el año pasado con el cambio de nombre de Qali Warma a Wasi Mikuna, pero la reestructuración no se da de la noche a la mañana. No se da de un mes a otro mes”, explicó.

En esa misma línea, los trabajadores indicaron que son aproximadamente 50 colaboradores los que se quedarían desempleados si es que el programa de alimentación es extinguido, como ya lo ha anunciado previamente la ministra Urteaga.

Por último, los ciudadanos manifestaron que esperan que se investiguen los casos de intoxicación reportados en la institución educativa Elvira Castro de Quirós, en Piura, tras consumir presuntamente alimentos de Wasi Mikuna.

Leslie Urteaga anunció extinción del programa Wasi Mikuna

El pasado viernes, 4 de abril, la titular del Midis anunció que se ha dispuesto la declaración en emergencia y la extinción de Wasi Mikuna, tras reportarse casos de escolares intoxicados tras consumir los alimentos provenientes de dicho programa social.

“Estamos decidiendo la extinción del actual modelo, porque no podemos poner en riesgo la vida de los niños, tal como estaba constituido con la entrega de productos y raciones, que fueron heredados de Qali Warma. Los proveedores ya estaban con contratos y no podíamos comprar directamente a los fabricantes”, señaló Urteaga en declaraciones recogidas por el diario El Peruano.