¿Qué hizo el MIDIS tras reportarse conservas en mal estado días antes de intoxicaciones en Piura?: Esto dijo Leslie Urteaga

La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Leslie Urteaga, se presentó este martes ante la Comisión Investigadora Multipartidaria de Ejecución del Presupuesto Público del Congreso para responder por las acciones que su sector ha ejecutado tras los casos de intoxicaciones de menores que consumieron productos del programa Wasi Mikuna.

Como se sabe, un reportaje del dominical Cuarto Poder reveló que padres de familia del centro poblado Santa Cruz, del la provincia de Morropón, región Piura, reportaron ante el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), el pasado 18 de marzo, la presencia de gusanos en los productos Karpes, de la empresa pesquera Karsol, que iban a ser entregados a los escolares de la I.E. 20054.

Al día siguiente, acudieron al colegio el fiscal, personal de salud, y representantes de SANIPES y de Wasi Mikuna de Piura para verificar el almacén de alimentos. No obstante, según el reportaje, el personal de SANIPES solo realizó una verificación externa de 200 unidades del producto, es decir, no abrieron las conservas para verificar lo denunciado por los padres de familia.

Días después, exactamente el 3 de abril, más de 80 escolares del colegio Elvira Castro de Quirós, en dicha región, fueron hospitalizados por intoxicación, tras consumir conservas de pescado Karpes distribuidas por el programa Wasi Mikuna.

¿Qué hizo el MIDIS tras la denuncia del pasado 18 de marzo?

Ante ello, la ministra Leslie Urteaga aseguró que su sector sí tomó medidas luego de la denuncia del último 18 de marzo. Según indicó, ese mismo día se dispuso la inmovilización de todo ese lote de conservas que fue reportado, en el marco de los protocolos que establecía el programa de alimentación escolar.

"El día 18 de marzo -empezamos las clases [escolares] el 17- ya nosotros habíamos recibido una alerta por parte de los padres de familia en relación a esta conserva Karpes, y el mismo 18 de marzo hemos dispuesto y se han hecho todas las acciones […] por parte del programa […] Estábamos con los protocolos técnicos y se inmovilizó solo ese lote", indicó.

"Después, cuando hemos visto que se han presentado otras incidencias, ya se ha dispuesto que no se distribuya. El día 3 de abril, cuando ha pasado este momento lamentable, nosotros dispusimos que no se mueva ningún lote de la empresa pesquera Karson, porque no solamente tiene ese producto en conserva de pescado sino otros productos", sostuvo.

En ese sentido, la titular del MIDIS explicó que, de acuerdo a los "protocolos técnicos" de Wasi Mikuna, "ante una eventualidad [o] una incidencia de algún producto", se disponía la paralización del lote, pero "los otros lotes continuaban distribuyéndose". "Este tipo de fórmula, lamentablemente, nos trae estas consecuencias", remarcó Urteaga.

"Desde que hemos llegado y hemos visto las incidencias, hemos indicado que se paralizan todos los lotes de ese producto, se retira ese producto. Se inmoviliza, no se distribuye, no se libera, no se consume, y se indica a todas las unidades territoriales […] para que también comenten a la comunidad educativa que todos los lotes, a partir de ahora, están inmovilizados, todos los lotes de los productos que hayan tenido algún tipo de incidencia o relación con algún malestar estomacal o una presunción", aseveró.

La ministra indicó que después de la intoxicación registrada en Piura, SANIPES notificó a su sector, "el 4 o 5 de abril", que se había dispuesto la suspensión de actividades de la planta productora de la empresa Karsol.

"Me sorprende también porque la empresa me ha enviado una carta de tres páginas indicando que ellos cumplen con todo; sin embargo, la entidad pertinente ha suspendido su producción, en atención seguramente de lo sucedido el 18 de marzo", sostuvo.

A su salida de la comisión del Congreso, Urteaga indicó a la prensa que "el tipo de conservas o los recursos hidrobiológicos los tiene a cargo la entidad competente que, en este caso, es SANIPES", y que, tras lo ocurrido el 3 de abril, el MIDIS ordenó retirar todos los productos de Karsol del programa Wasi Mikuna.

"El 18 de marzo, enviamos la documentación a SANIPES paralizando todos los productos. El 5 de abril, si no recuerdo mal, SANIPES nos envía un oficio indicando que ellos han ido a la planta y que han emitido la disposición de suspender la actividad de producción de esa planta", señaló.

"Antes de eso, ya habíamos tenido el evento en Piura y, a raíz del evento en Piura, porque era de la misma fábrica, nosotros dispusimos retirar todos los productos de esa empresa, sin necesariamente esperar los resultados de SANIPES", agregó.

Sin embargo, la ministra indicó que su sector todavía no tiene el resultado de la evaluación de las conservas por parte de SANIPES.

"No nos han notificado sobre los exámenes de la conserva. Lo que nos han notificado es la inspección que ellos han hecho a la planta procesadora. Independientemente de qué producto, la planta procesadora está suspendida", enfatizó.

"Desde el 18 de marzo que hemos recibido la primera alerta, nosotros ya dispusimos las investigaciones administrativas, fiscales a la Procuraduría y a todas las instancias pertinentes, incluso a la Contraloría. Lo que tengo que decir es que nosotros hemos contado con un proceso que viene desde marzo del 2024", remarcó.

Finalmente, la titular del MIDIS aseguró que están "retirando los lotes" de la referida empresa "y reemplazándolos por otros productos de otros fabricantes".