Lambayeque: Transportistas se quejan por aumento del precio de GLP en cuatro soles

Transportistas de la ciudad de Chiclayo en la región Lambayeque mostraron su malestar ante el incremento del Gas Licuado de Petróleo – GLP en algunos grifos de la “Capital de la Amistad”, pues según indicaron, subió de 8 soles a 12.50, durante los últimos días.

Reporteros de RPP Noticias recorrieron distintos grifos, donde los conductores se quejaron ante esta alza que los ha sorprendido. Así lo manifestó Walter Mundaca, quien dijo que las variaciones del precio del GLP le afectan económicamente pues si antes abastecía al día su unidad con 35 soles, ahora debe hacerlo con 60 soles.

“Es ya intolerable lo que está pasando. Son 4 soles de un día para otro, que sube el combustible. La verdad es que ya no nos queda otra que abastecer. No hay nadie, ninguna institución que proteja al consumidor. No hay nadie, ni Indecopi, ni nadie", manifestó.

RPP conversó con los distribuidores de GLP y otros combustibles, quienes manifestaron desconocer los motivos del incremento, pero confirmaron que el alza de este insumo se ha registrado durante los últimos cuatro días.





Lambayeque: Así cuesta

En Chiclayo, los precios del litro del GLP se venden desde los 12.10 soles hasta los 13.78 soles, mientras que el galón de la gasolina de 90 octanos se comercializa entre los 18 y 20 soles y el galón de la gasolina de 95 octanos entre 22 y 23 soles.

Incremento del GLP: Gremios exigen fiscalización



En tanto, el presidente de la Coordinadora regional de Transporte Público, Wilsón Miñope, informó que tanto la PCM, el ministerio del sector y Osinermig indicaron que esta alza del GLP se debe a que los oleajes anómalos no permiten que los buques puedan encallar en los puertos peruanos y abastecer con combustible.

El dirigente mencionó que esta situación afecta a más de 25 mil transportistas a nivel regional e indicó que los empresarios de este producto especulan ante la escasez del combustible.

"“Hay una información sobre el tema del tiempo ya que los buques que taren el combustible al Perú tanto en el puerto de Pisco como en otros puertos no pueden encallar y hay desabastecimiento. Desde el viernes se registra el alza. Se está especulando con el precio del combustible y afecta a los transportistas; lamentablemente Osinermig no cumple el trabajo que debe realizar en la fiscalización”, señaló

