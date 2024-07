Presidente del PJ responde a ministro del Interior: "La incompetencia de otro sector no se nos puede atribuir"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Actualidad Presidente del Poder Judicial a ministro del Interior: "La incompetencia de otro sector no se nos puede atribuir"

El presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, dijo que "la incompetencia de otro sector" no se les puede atribuir, en respuesta a las declaraciones del ministro del Interior, Juan José Santivañez, sobre la responsabilidad en la demora de la captura del prófugo Vladimir Cerrón.



"La incompetencia de otro sector no puede atribuirsenos a nosotros. Nosotros no capturamos personas, eso que quede claro. Si me dicen que una persona estuvo en un lugar y no la pudieron capturar...", indicó Arévalo vela a RPP.



El funcionario dijo que el Poder Judicial no es ningún obstáculo para la captura de ninguna persona y que esta labor es de la Policía Nacional del Perú (PNP).



Pide mayor apoyo económico para el PJ



Javier Arévalo indicó que espera que el 28 de julio se anuncie mayor apoyo económico porque considera el que el Poder Ejecutivo "ha estorbado" la posibilidad de atender las demandas de todos los trabajadores, que ahora están al borde de una paralización judicial.



Estas declaraciones las brindó en la región Lambayeque, donde llegó para cumplir una serie de actividades, entre ellas, supervisar la Unidad de Flagrancia que permite dictar sentencias en tiempo récord.