Abogado de Dina Boluarte sobre presunto desbalance patrimonial: Es usual que alguien pueda omitir cuentas

"Agradezco a Dios que el contralor no sea juez, porque sino ningún ciudadano de este país podría caminar ni dormir tranquilo", señaló Portugal | Fuente: RPP

Juan Carlos Portugal, abogado de la mandataria Dina Boluarte, se refirió al presunto desbalance patrimonial en el sistema financiero de la jefa de Estado, advertido por el contralor Nelson Shack, y respondió que "es usual" que una persona omita determinadas cuentas.

"La Contraloría no es un órgano persecutor ni reactivo, sino protectivo y prevencionista. Es absolutamente usual que alguien pueda omitir determinadas cuentas. Si hay una omisión, habría que determinar si es con determinancia o materialidad económica significativa o no. Y es absolutamente irrelevante y no es significante, desde una perspectiva de materialidad económica, que alguien no supere los dos soles en unas cuentas", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

"El contralor maleduca a la ciudadanía porque coloca a la presidenta Dina Boluarte como una persona que aparentemente ha cometido un delito. Cuando alguien dice que hay un desbalance patrimonial significa que hay enriquecimiento, que sus cuentas no están justificadas (...), pero ni siquiera nos ha leído, ni siquiera sabe cuáles van a ser nuestros descargos", agregó.

"Si el contralor fuese juez, nadie podría caminar tranquilo"

En otro momento, criticó directamente al contralor y precisó que si fuese juez, nadie podría estar tranquilo, pues precisó que lo que se ha comunicado son hallazgos que tendrán que ser observados hasta el 24 de julio.

"Agradezco a Dios que el contralor no sea juez, porque si fuese juez, ningún ciudadano de este país podría caminar ni dormir tranquilo (...). No hay un informe de la Contraloría. El informe acaba el 24 de julio o días después, cuando precluye la posibilidad de realizar nuestras aclaraciones. Al término del 24 de julio, la Contraloría emite un informe determinando si el caso se archiva o si hay presuntas irregularidades administrativas que podrían configurar un ilícito penal".

"El tipo de hecho determina el tipo de prueba. Un informe o una carta o una opinión del contralor no hace que un ciudadano cometa un delito. La presidenta de la República no tiene desbalance patrimonial, la Contraloría no ha determinado desbalance patrimonial. Nos ha comunicado hallazgos para poder observar".

"Funcionarios del Ejecutivo justificarán el descuento al presupuesto de la Contraloría"

Con respecto al proyecto de ley presentado por el Ejecutivo que, en palabras de Shack, "reduce la capacidad operacional de la Contraloría”, el abogado de Boluarte precisó que serán los funcionarios del Ejecutivo quienes sustenten la pertinencia de dicha iniciativa.

"Habría que ver si este proyecto de ley fue iniciado con anterioridad a la comunicación de la Contraloría para que pueda, objetivamente, hablarse de una coincidencia. Ahora, es un proyecto de ley. Y seguramente serán los funcionarios del Poder Ejecutivo quienes justifiquen este descuento sobre el presupuesto de la Contraloría y serán ellos quienes debatan en la Comisión de Fiscalización y Presupuesto, como cualquier proyecto de ley", aseveró.

Finalmente, respecto de una supuesta filtración de las declaraciones de la mandataria, aseguró que el responsable tiene que estar dentro del despacho fiscal del titular del Ministerio Público, Juan Carlos Villena.

"Lo que sí puedo especular es que ha habido alguien del Ministerio Público que ha entregado esa información porque está en fuero fiscal. Lo que sí afirmo es que fue en el despacho fiscal", culminó.