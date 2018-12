Asi es señores esta señora es la inhumana que ha estado envenenando a los perros, en estos momentos ya han fallecido 5 perros lamentablemente 1 de nuestros refugiados escapo hoy y fue victima de eata crueldad, pero eatamos exigiendo justicia! En estos momentos esta siendo levantado el acta de denuncia porque esto es CARCEL! Ya no dejaremos que nada de esto quede impune no es la primera ni la segunda es la quinta vez que esta señora hace esto! Nos .informan que esta señora sufre enfermedades mentales pero tras de esto debe haber una o más personas porque los perros están siendo envenenados por estripnina, veneno que no se consigue asi nomas, no pararemos hasta que la o las personas esten en la Carcel y paguen por lo qur han hecho!😭😭😭 A tu nombre Gorda 😭😭 Compartaaan!