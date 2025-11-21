Allanan sede de Gobierno Regional de Lima: ¿qué se investiga y qué dijeron los funcionarios?

Agentes del Ministerio Público y de la Policía Nacional del Perú ingresaron al Gobierno Regional de Lima, para ejecutar una orden de allanamiento y recopilación de información en las áreas de Gobernación y Logística.

Según informó el gerente regional, Leonardo Edison Vílchez Fernández, en entrevista para RPP, la intervención inició a primeras horas del día, debido a una orden de allanamiento; por tal motivo, los trabajadores administrativos ingresaron con algún tiempo de retraso. Durante la diligencia, el abogado Paolo Rodríguez representó a la institución.

El funcionario aseguró que el Gobierno Regional brindó todas las facilidades al Ministerio Público; además informó que no se han registrado detenidos y que el trabajo de los fiscales se realizó con normalidad. “Aquí no hay nada que ocultar. Hay que colaborar con las autoridades, se le está brindando toda la información a los señores que han venido de la Fiscalía y de la Policía Nacional”, indicó.

¿Qué se investiga? El caso ‘Compadres de la corrupción’

El representante regional indicó que aún no se conoce con precisión qué caso motivó el allanamiento. Señaló que el abogado Paolo Rodríguez será quien informe detalladamente sobre las razones de la intervención, la cual, según se conoció, también se ejecutó en otros 11 inmuebles, entre ellos la vivienda de la gobernadora regional, Rosa Vásquez.

Sin embargo, fue consultado por un reportaje pasado acerca de los llamados ‘Compadres de la corrupción’, presunto esquema de tráfico de influencias vinculado a funcionarios. Frente a ello, respondió: “Solamente lo conozco a través de un reportaje que salió hace algunos meses. La investigación seguramente debe continuar, y no sé si es parte de lo que hoy están haciendo”.

¿Dónde está la gobernadora Rosa Vásquez?

Al momento del operativo, la gobernadora regional Rosa Vásquez no se encontraba en la sede institucional. Según se informó, estaba en Lima, cumpliendo agenda oficial.

Vílchez Fernandez en todo momento manifestó que no conocía si la gobernadora regional sabía previamente del allanamiento:

“Desconozco esa información. Lo que sí sé es que en su representación está el doctor Paolo Rodriguez, justamente está brindando toda la información correspondiente”.

El gerente regional aseguró que su gestión actúa con transparencia y que se someterán a todas las indagaciones correspondientes: “Nosotros actuamos de forma transparente y correcta. No tenemos ninguna imputación. Si hay algún requerimiento de información, tenemos la mejor voluntad de presentarla. No tenemos nada que esconder y nos someterse a las investigaciones", finalizó.