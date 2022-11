Huacho: sospechoso por desaparición de ciudadana mexicana Blanca Arellano no se ha fugado del país, señala fiscal

Juan Pablo Villafuerte Pinto, principal sospechoso de la desaparición de la ciudadana mexicana Blanca Arellano Gutierrez, había declarado ante la PNP el último 14 de noviembre. | Fuente: RPP Noticias

Juan Pablo Villafuerte Pinto (37), sospechoso de la desaparición de la ciudadana mexicana Blanca Arellano Gutiérrez (51) no ha salido del país, aseguró el fiscal provincial de Huaura, Marco Collantes Mejía.

"En Migraciones ya se cruzó toda las requistorias correspondientes a las entidades correspondientes y ya es de conocimiento de todas las autoridades competentes y Migraciones informa que él no ha salido", aseguró el fiscal.

En esa línea, el fiscal dijo que también está a la espera de los resultados del análisis del odontograma, odontologico y antropológico, que se ha practicado a los restos de una mujer hallados en la playa Chorrillos de Huacho, los mismos que siguen en la morgue de esta ciudad.

Por otro lado, los familiares de Blanca Arellano serán citados para declarar en la fiscalía de Huacho y también para que reconozcan los bienes incautados en la habitación de Juan Pablo Villafuerte tras el allanamiento realizado el último martes en el Asentamiento Humano Manzanares, donde se halló una bandera mexicana, prendas de vestir, cabello de mujer, entre otros.

Demora en detención

Respecto a la demora en el pedido de allanamiento y la detención preliminar de Juan Pablo Villafuerte Pinto, sostuvo que no se realizó cuando él llegó a declarar al departamento de investigación de Huacho porque no se sabía dónde vivía y además no contaba con las evidencias científicas.

Al respecto, el fiscal Marco Collantes Mejía dijo que la Policía Nacional del Perú (PNP) sigue buscando a Villafuerte por los presuntos delitos de trata de personas y tráfico de órganos.

Recordemos que el Poder Judicial de Huacho emitió una orden de prisión preliminar por 72 horas contra Juan Pablo Villafuerte Pinto, principal sospechoso de la desaparición de la turista mexicana Blanca Arellano Gutiérrez.

Familiares piden justicia

Familiares de Blanca Arellano Gutiérrez se presentaron la tarde del jueves a las afueras de la embajada de México, en el distrito limeño de San Isidro, en donde brindaron una conferencia de prensa para señalar que permanecerán "el tiempo que sea necesario" para colaborar con las autoridades y conocer el paradero de Blanca.

"Confiamos en que habrá justicia en el caso de Blanca", sostuvo una de sus hermanas. En ese marco, agradecieron la labor de la fiscalía y autoridades policiales que continúan con esclarecer la desaparición de la turista mexicana. "Confiamos en la pronta detención de la persona o de las personas sospechosas".

"Mi hermana Perla y yo permaneceremos en el Perú en el tiempo que sea necesario para apoyar a las autoridades en la resolución del caso de mi hermana. Deseamos pedir a los medios su empatía y solidaridad con Blanca y con toda la familia para que nuestra instancia en el Perú contribuya en la medida que sea posible. Serán las autoridades del Perú las que ofrezcan información sobre los avances de las investigaciones", aseguró.