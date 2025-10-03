Bus de la agrupación ‘Óscar Manuel Valdiviezo y su historia romántica’ se despistó y cayó a un abismo en Canta

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Los miembros del grupo fueron auxiliados por personal de Serenazgo de la provincia de Canta. | Fuente: RPP

El bus que transportaba a los músicos de la agrupación de cumbia sanjuanera ‘Óscar Manuel Valdiviezo y su historia romántica’ se despistó y cayó a una pendiente de unos 10 metros, cuando transitaba por la carretera Lima-Canta, cerca del centro poblado de Yaso, en el distrito de Santa Rosa de Quives, en la provincia limeña de Canta.

Tras el accidente, los miembros del grupo fueron auxiliados por serenos de la provincia de Canta y trasladados al centro de salud de Santa Rosa de Quives.

Los músicos fueron atendidos por contusiones y heridas leves, según el informe del personal médico.

La agrupación se dirigía a la ciudad de Huánuco, ciudad donde tenía previsto ofrecer un concierto en el distrito de Churubamba. Sin embargo, a las 6:40 a.m., el vehículo en el que se trasladaban sufrió un despiste.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Bus habría presentado problemas con los frenos

Según las primeras versiones recogidas en el lugar, el bus presentó un problema con los frenos, lo que habría provocado el accidente.