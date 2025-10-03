Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Comas: al menos diez heridos en violento choque frontal entre una combi y un bus de transporte público

Wendy Milla Loo

por Wendy Milla Loo

·

El violento accidente ocurrió en el cruce de la avenida Túpac Amaru y el jirón Puno. La unidad menor, que tiene aproximadamente S/ 5 000 en papeletas -la mayoría por exceso de velocidad-, terminó destruida tras el impacto.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!
Lima
00:00 · 01:42
Ambos vehículos quedaron destruidos tras el choque.
Ambos vehículos quedaron destruidos tras el choque. | Fuente: Municipalidad de Comas

La mañana de este viernes, 3 de octubre, se registró un violento accidente a la altura del cruce de la avenida Tupac Amaru y el jirón Puno, en el distrito limeño de Comas. En este punto de la capital, un bus de transporte público de la empresa Evipusa, conocido como el ‘Collicano’, chocó con una combi de la empresa Transcallao.

Las cámaras de seguridad del municipio distrital captaron el momento del accidente: en el clip, se ve cómo la unidad menor va a excesiva velocidad y en sentido contrario, impactando aparatosamente contra el bus.

El accidente dejó al menos diez heridos, quienes fueron trasladados al hospital de Collique para recibir atención médica.  

A causa de la colisión, la combi ha terminado con la parte delantera y el techo destruidos. Por otro lado, el bus de la empresa Evipusa luce con la parte frontal afectada.

Accidente en Comas.
Accidente en Comas. | Fuente: RPP
¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Combi registra papeletas de al menos S/ 5 000

En el caso de la combi de la empresa Transcallao, la unidad registra por lo menos seis papeles, las mismas que aún no han sido pagadas y que ascienden a aproximadamente S/ 5 000.

La mayoría fue colocada por exceder los límites de velocidad en diferentes puntos de Lima Norte.

Te recomendamos

Entrevistas ADN

Denuncian invasión de minería ilegal en Panguana, estación biológica más antigua del Perú

Juliane Koepcke de Diller, peruana-alemana unica sobreviviente de un accidente aereo ocurrido en 1971 en la selva, denunció la invasión de mineros ilegales en la el Área de Conservación Privada Panguana en Huánuco, dentro de la zona de amortiguamiento de la Reserva Comunal El Sira, a orillas del río Yuyapichis.
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Comas Accidente Municipalidad de Comas

RPP TV

En Vivo

Más sobre Lima

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA