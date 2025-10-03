Comas: al menos diez heridos en violento choque frontal entre una combi y un bus de transporte público

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Ambos vehículos quedaron destruidos tras el choque. | Fuente: Municipalidad de Comas

La mañana de este viernes, 3 de octubre, se registró un violento accidente a la altura del cruce de la avenida Tupac Amaru y el jirón Puno, en el distrito limeño de Comas. En este punto de la capital, un bus de transporte público de la empresa Evipusa, conocido como el ‘Collicano’, chocó con una combi de la empresa Transcallao.

Las cámaras de seguridad del municipio distrital captaron el momento del accidente: en el clip, se ve cómo la unidad menor va a excesiva velocidad y en sentido contrario, impactando aparatosamente contra el bus.

El accidente dejó al menos diez heridos, quienes fueron trasladados al hospital de Collique para recibir atención médica.

A causa de la colisión, la combi ha terminado con la parte delantera y el techo destruidos. Por otro lado, el bus de la empresa Evipusa luce con la parte frontal afectada.

Accidente en Comas. | Fuente: RPP

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Combi registra papeletas de al menos S/ 5 000

En el caso de la combi de la empresa Transcallao, la unidad registra por lo menos seis papeles, las mismas que aún no han sido pagadas y que ascienden a aproximadamente S/ 5 000.

La mayoría fue colocada por exceder los límites de velocidad en diferentes puntos de Lima Norte.