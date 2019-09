Rosa y Ricardo contaron su historia, hoy, en Encendidos. | Fuente: RPP

Hoy se lleva a cabo la Donatón como parte de la campaña de RPP “Vivir de Amor”, en alianza con EsSalud, para sensibilizar a las familias sobre la donación de órganos y tejidos. Ricardo Jauregui y Rosa Li son dos beneficiados, que han decidido contar su historia para que más personas sepan lo importante que es la donación de órganos.

Rosa estuvo por nueve meses en la lista de espera, ella necesitaba con urgencia dos pulmones. Esos meses esperando fueron terribles, pues no podía respirar y apenas hacía un pequeño esfuerzo pensaba que iba a morir.

Sin embargo, su vida cambió cuando la llamaron del hospital para avisarle que había un donante compatible con ella. “Era un manojo de nervios cuando me llamaron y dijeron que tenían un donador. Luego es una alegría, me encomendé a dios y me puse en la mano de los médicos, que me dieron el apoyo”, comentó en el programa Encendidos de RPP.

Por otro lado, Ricardo estuvo por cinco meses esperando un corazón. Hasta que un día lo llamaron del hospital porque había llegado un donante. Tras la cirugía, hubo algunas complicaciones y Ricardo recién se levantó después de cuatro días.

Él cuenta que cuando despertó no se daba mucha cuenta de lo que sucedía. Sin embargo, día a día fue asimilando lo que le había pasado. Ahora, a toda hora agradece a la familia del donante que le salvó la vida.

Asimismo, Rosa se siente agradecida en cada momento: “No tengo palabras de agradecimiento. De verdad que todos los días, a cada momento, agradezco. Estoy viva gracias a la donación, gracias al amor”.

Si tú también quieres ser donante y tener la posibilidad de salvar la vida de hasta nueve personas con este acto solidario, puedes inscribirte a la Donatón vía web, ingresando a vivirdeamor.pe y registrándose en el formulario.