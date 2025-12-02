Ate: capturan a delincuentes dedicados al robo de autos para desmantelarlos y vender sus partes

Durante la inspección se encontraron diversas autopartes, una carrocería completa y un motor que correspondía a otro vehículo | Fuente: PNP

Agentes de la Policía Nacional, a través de la División de Investigación del Crimen Organizado de Lima Este, lograron desarticular una banda criminal especializada en el hurto y receptación de vehículos, la cual operaba sustrayendo unidades de alta gama en diversos distritos de la capital.

El operativo, fruto de una labor de Inteligencia, permitió ubicar al cabecilla de la organización y su centro de operaciones en una vivienda situada en el asentamiento humano César Vallejo, en la zona de Huaycán, en el distrito limeño de Ate.

Al intervenir el inmueble, las autoridades descubrieron que el lugar funcionaba como un centro de acopio clandestino. En el interior, los agentes hallaron un vehículo que contaba con una denuncia vigente por hurto, listo para ser desmantelado.

Asimismo, durante la inspección se encontraron diversas autopartes, una carrocería completa y un motor que correspondía a otro vehículo recuperado que serían vendidos en el mercado negro.

Detenidos con antecedentes

Como resultado de la acción policial, tres personas fueron detenidas. Según el reporte oficial, todos los intervenidos presentan antecedentes por delitos patrimoniales. Además, se constató que tenían órdenes de captura vigentes por el delito de estafa agravada.

Los detenidos fueron trasladados a la unidad especializada para continuar con las investigaciones en coordinación con el Ministerio Público. Por su parte, la Policía informó que el vehículo recuperado será devuelto a su propietario tras culminar las diligencias de ley.