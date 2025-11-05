Últimas Noticias
PNP captura a banda criminal que dedicada al robo bajo la modalidad de falso taxi por aplicativo

Jair Zevallos Morón

por Jair Zevallos Morón

Durante la captura se logró incautar un arma de fuego, municiones, varios teléfonos móviles reportados como robados, una mochila con chips de diferentes empresas y un mototaxi utilizada para cometer los delitos.


De acuerdo con las investigaciones, minutos antes habían vendido parte de los celulares robados en el mercado de Las Malvinas. | Fuente: RPP

La Policía Nacional, con apoyo del personal de Serenazgo de la Municipalidad de Lima, logró la captura de tres personas que se dedicarían al robo bajo la modalidad de falso aplicativo de taxi y raqueteo en el jirón Cárcamo y zonas aledañas.

El operativo se ejecutó cuando estas personas se desplazaban en un mototaxi rojo por la avenida Argentina, a la altura del jirón Villón.



La PNP logró incautar un arma de fuego, municiones, varios teléfonos móviles reportados como robados, una mochila con chips de diferentes empresas y un mototaxi utilizada para cometer los delitos.

Detenidos tienen antecedentes por robo y microcomercialización de drogas

Los detenidos fueron identificados como Julio Daniel Serna Moreno, de 24 años, presunto cabecilla y conductor del vehículo; Joao Abraham Palomino Chileno, de 18 años; y Julio Alexander Moreno Pacara, también de 18.

Según detalló la Policía, este último utilizaría un aplicativo móvil para atraer a las víctimas con su vehículo.

Todos fueron trasladados a la comisaría de Conde de la Vega para continuar con las diligencias por los delitos de banda criminal, robo agravado y tenencia ilegal de armas.

De acuerdo con registros policiales, los tres presentan antecedentes por robo y microcomercialización de drogas.

PNP Lima Falso aplicativo

