¡A plena luz del día! Delincuente armado amenaza a joven y le roba sus pertenecías en SMP [VIDEO]

Las cámaras de seguridad captaron el asalto, ocurrido a las 6:55 a.m. del pasado martes. | Fuente: RPP

A plena luz del día, un delincuente armado encañonó a un joven y lo obligó a entregar sus pertenencias, violento asalto perpetrado a la altura de la cuadra 11 del jirón Perusa, en la urbanización Los Jardines, en el distrito de San Martín de Porres (SMP), al norte de la capital.

El atraco -ocurrido a las 6:55 a.m. del pasado 4 de noviembre- fue captado por las cámaras de seguridad de la zona: en las imágenes, a las que RPP tuvo acceso, se ve a la víctima caminar por la acera, cuando de pronto aparece un sujeto con una pistola en mano.

El bandido, que cubría su rostro con un casco de motociclista, se dio tiempo de rebuscar los bolsillos de su víctima y hasta obligarla a que abra su mochila, para verificar si tenía más objetos de valor.

Consumado el atraco, el malviviente se aleja y aborda un mototaxi, para huir con rumbo desconocido.



“Aquí no existe el estado de emergencia”

Un equipo de RPP llegó esta mañana al lugar del asalto y conversó con los vecinos, que se mostraron indignados por lo ocurrido. Ellos hicieron un llamado a la Policía Nacional y a las autoridades de SMP para reforzar el patrullaje, ya que -sostuvieron- no sienten los efectos del estado de emergencia decretado por el Gobierno.

“En San Martín de Porres, hay una criminalidad que ya se está desbordando. No podemos salir tranquilos porque prácticamente están ahí al acecho los delincuentes. Yo he sido víctima de tres robos al paso aquí en San Martín de Porres”, dijo un residente.

“El tema de estado de emergencia aquí no existe. No veo guardias, no veo serenazgos, no veo nada”, agregó, visiblemente consternado.

En las últimas horas, las calles de SMP han sido escenario de un violento crimen. En un descampado del cruce de las avenidas Josefina y Prolongación Naranjal, dos hombres fueron asesinados a sangre fría. Según testigos, ambos fueron llevados al lugar en un mototaxi y ejecutados de más de 15 balazos.

