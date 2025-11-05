Santa Anita: presunto delincuente en fuga atropelló a dos policías, pero terminó chocando con un colegio

Un presunto delincuente atropelló a dos policías en un intento de darse a la fuga, pero terminó estrellándose con el muro perimetral en un colegio, en el distrito de Santa Anita, al este de la capital.

Fuentes policiales indicaron que el sujeto -que iba a bordo de un automóvil- fue intervenido en actitud sospechosa en la calle Las Avutardas; pero, de un momento a otro, aceleró embistiendo a los policías.

Uno de los agentes, en un intento por detener al sospechoso, se colgó de la puerta del vehículo; lo que provocó que este pierda el control y termine estrellándose con uno de los muros del colegio José Antonio Encinas.

Según informó la Policía Nacional, el sujeto intervenido es un presunto integrante de la peligrosa banda ‘Los Fierreros de El Agustino’, que se dedicaría al robo y hurto de viviendas.



Sujeto armado

El coronel PNP Juan Carlos Montúfar, jefe de la División de Investigación de Robos, informó que dentro del vehículo conducido por el sospechoso se encontraron un arma de fuego, municiones y hasta una caja fuerte.

Además, el alto mando sostuvo que el intervenido cuenta con “un historial criminal”.

“Estamos enfrentando una vez más con contundencia a la criminalidad, no nos van a vencer; es la característica de esta división policial sino de toda la Policía, para poder darle (a la ciudadanía) en algún momento la paz que todos deseamos”, resaltó.

Según Montúfar, los policías atropellados tuvieron que ser hospitalizados, pero afortunadamente su vida no corre peligro.



🚨 #AHORA | Agentes de la División de Investigación de Robos capturaron a un integrante de "Los Fierreros de El Agustino", quienes se dedicarían al robo a domicilios en diversos distritos. Dos policias resultaron heridos al ser embestidos por el detenido en su intento de fuga. pic.twitter.com/WObFonq46J — Dirección de Investigación Criminal (@DirincriPNP) November 3, 2025