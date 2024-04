Cerca de 10 familias son víctimas de estafa por falso técnico electricista en Loreto

Actualidad Loreto: Cerca de 10 familias son víctimas de estafa por falso técnico electricista

Cerca de diez vecinas denunciaron ser víctimas de estafa y robo por parte de un hombre que se hizo pasar como técnico de la empresa “Electro Oriente”, quien les solicitó dinero para colocarles el servicio de energía eléctrica domiciliaria, en la calle Putumayo, cuadra 19, en la ciudad de Iquitos, capital de la región Loreto.

María Samayoa, una de las víctimas de este presunto estafador, indicó que el hombre le solicitó un pago de 400 soles para que le ponga la caja de suministro de luz a su domicilio. Al no tener esa cantidad, se prestó 200 soles; que sirvió para un adelanto y se los dio al sujeto, quien desapareció con el dinero.

“Es estafa y robo. Como no tengo luz, al toque me dijo que quiere que le dé 400 soles, que me iba a poner la luz propia y que me iba a traer medidor y todo eso. Entonces, yo le pregunto si trabaja en “Electro Oriente” y me dijo que trabaja en un servicio de esta empresa. Luego me pidió 200 soles, damos el dinero. Viene el hombre, clava esa caja, me dijo que iba a regresar en la tarde y nunca vino”, dijo la vecina afectada a RPP.

Loreto: Cerca de 10 familias son víctimas de estafa por falso técnico electricista | Fuente: RPP

Realizaron denuncia contra supuesto estafador

Los afectados antes de pagar el dinero solicitado por el supuesto técnico, recibieron un número telefónico y dirección falsos. Ellos realizaron llamadas y fueron a buscarlo, pero nadie dio razón de su paradero.

Los vecinos lograron fotografiar al acusado, por lo que formalizaron su denuncia por estafa. Asimismo, esperan su pronta captura para evitar nuevas víctimas en otros sectores de la ciudad de Iquitos.