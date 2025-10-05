Últimas Noticias
Loreto: Descubren caleta submarina donde delincuentes escondían vehículos robados

Ernesto Astonitas

por Ernesto Astonitas

La Macro Región Policial Loreto informó que una caleta o escondite submarino fue descubierto por agentes policiales quienes lograron recuperar vehículos reportados como robados que eran escondidos por delincuentes bajo el agua del lago Moronillo, afluente del río Nanay, en Iquitos.

El jefe de la Región Policial Loreto, general PNP Fernando Mego, se mostró sorprendido por esta nueva modalidad delictiva y aseguró que es la primera vez que observa cómo los delincuentes se las ingenian para esconder bajo el agua a las unidades.

"Hemos encontrado una caleta, imagínense, en el río, cómo se ingenian los delincuentes que roban motos lineales y motocar aquí en Iquitos, y prácticamente lo tiran al río. Lo pierden en el río hasta que puedan buscar su rescate. Es una modalidad nueva que lo hemos podido identificar a través de acciones de inteligencia. Y hoy estamos recuperando esas motos", declaró a RPP.

En esa línea, agentes policiales realizaron trabajos de buceo en la zona y a dos metros de profundidad se dieron con la sorpresa que había vehículos menores, tanto motocicletas como mototaxis.

Luego, a través de una soga, lograron jalar las unidades hasta la orilla del río.

Desde la PNP, han informado que las investigaciones continúan para identificar a los responsables del ilícito.

En tanto, la Policía indicó que los propietarios ya fueron notificados para realizar los trámites correspondientes para recuperar sus vehículos.

Loreto Nanay Iquitos

