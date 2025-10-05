León XIV lamenta el surgimiento del "odio antisemita", confiesa su pesar por Gaza y urge a pacificar Medio Oriente

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El papa León XIV ha denunciado este domingo el surgimiento del "odio antisemita" en el mundo y ha urgido a pacificar Medio Oriente, perseverando en los "pasos significativos" en las negociaciones de paz en Gaza de estos días.

"Expreso mi preocupación por el surgimiento del odio antisemita en el mundo, como lamentablemente hemos visto en el ataque terrorista de Manchester", dijo el pontífice estadounidense antes del rezo del Ángelus, ante miles de fieles en la Plaza de San Pedro del Vaticano.

Acto seguido, el papa confesó su pesar también por "el inmenso sufrimiento padecido por el pueblo palestino en Gaza".

Se felicitó de la apertura de una negociación indirecta entre Israel y el grupo islamista Hamás para pacificar el enclave.

"En estas últimas horas, en la dramática situación de Oriente Medio, se están cumpliendo algunos pasos significativos en las negociaciones de paz que espero que puedan lo antes posible alcanzar el resultado esperados", solicitó.

Por eso, el pontífice emplazó a todos los responsables en esta cuestión "comprometerse en esa vía, el alto el fuego y liberar los rehenes".

Por último, León XIV exhortó a los fieles a seguir unidos en la oración para que "los esfuerzos en curso puedan poner fin a la guerra y conducir a una paz justa y duradera".