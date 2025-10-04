Últimas Noticias
Loreto: un muerto y al menos seis heridos tras despiste de vehículo en la carretera Iquitos–Nauta

El siniestro se produjo tras el despiste de un vehículo que realizaba transporte interprovincial de pasajeros.
El siniestro se produjo tras el despiste de un vehículo que realizaba transporte interprovincial de pasajeros. | Fuente: Cortesía
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Loreto
00:00 · 02:46

Un trágico accidente de tránsito ocurrido en la carretera Iquitos – Nauta, a la altura del kilómetro 31, dejó como saldo una persona fallecida y al menos seis heridos de gravedad, entre ellos una mujer embarazada.

El hecho se produjo tras el despiste de un vehículo que realizaba transporte interprovincial de pasajeros.

De acuerdo con el testimonio de uno de los testigos, una de las llantas de la unidad se desprendió repentinamente, provocando que la camioneta pierda el control y salga de la vía.

Transeúntes y conductores que se encontraban en las inmediaciones del accidente fueron los primeros en brindar auxilio a las víctimas y trasladarlas de inmediato al Hospital de Iquitos.

Hasta el momento las autoridades no han confirmado la identidad de la persona fallecida ni del resto de los heridos.

Personal de la Policía Nacional y del Serenazgo llegaron al lugar para iniciar las diligencias correspondientes y determinar las causas exactas del accidente.

