Personal de salud realiza plantón en distintos puntos de Iquitos exigiendo oxígeno y medicinas para pacientes. | Fuente: Twitter

Este martes, personal de salud realizó plantones en distintos puntos de la ciudad de Iquitos, Loreto, exigiendo oxígeno y medicinas para pacientes afectados por la COVID-19.

El personal denunció que ante la segunda ola de coronavirus, el Gobierno no se ha preparado en capacidad de respuesta. Las áreas UCI se encuentran desbordada y la demanda de oxígeno ha aumentado.

"Ante la segunda ola y una virulencia más agresiva, hoy la demanda es alta. Antes, por paciente, se necesitaban dos balones de oxígeno. Ahora se necesitan entre 3 a 4", cuenta uno de los médicos desde el plantón para RPP Noticias.

Asimismo, precisó que las dos plantas de oxígeno que hay en la ciudad no abastecen lo suficiente a la deman y la planta del propio Hospital Regional solo puede abastecer a los pacientes hospitalizados.

"Lamentablemente esto se pudo haber planificado mejor como en Ucayali o Madre de Dios en donde hoy tienen una medida efectiva para responder a la pandemia", agregó el médico.





FALTA DE EQUIPOS

Ninguna cama UCI funciona en el módulo COVID-19 del Hospital Regional de Loreto "Felipe Arriola Iglesias", ubicado en la ciudad de Iquitos, debido a la falta de implementos para poner operativos los ventiladores mecánicos, según advirtió la representante de la Defensoría del Pueblo, Lisbeth Castro Rodríguez.

Según explicó el jefe de la Oficina Defensorial de Loreto, en julio del 2020, el Ministerio de Salud (Minsa) envió implementos para instalar 150 camas hospitalarias y 25 camas UCI para la atención de pacientes contagiados con el nuevo coronavirus, pero estas últimas no han podido ser instaladas en su totalidad por la falta de equipos completos.

"Las camas UCI no cuentan con los ventiladores mecánicos, en consecuencia, no están funcionando y no estan brindand el servico que deberian brindar. A partir de ahí se ha recomendado al Ministerio de Salud que adopten las medidas necesarias para dotar de este equipo biomédico", expresó Castro Rodríguez.

