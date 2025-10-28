Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Loreto: rescatan a delfín rosado que estaba atrapado entre matorrales en Iquitos

Redacción RPP

por Redacción RPP

·

El delfín rosado, una especie en peligro de extinción y aparentemente preñada, fue devuelto a su hábitat con apoyo de especialistas y autoridades ambientales.

Loreto
00:00 · 01:40
Los vecinos y estibadores se metieron al agua y atraparon al mamífero para auxiliarlo.
Los vecinos y estibadores se metieron al agua y atraparon al mamífero para auxiliarlo. | Fuente: RPP

Un bufeo colorado o también conocido como delfín rosado quedó atrapado entre matorrales de la orilla del río Itaya en la ciudad de Iquitos, en Loreto. Los pobladores lograron rescatarlo y llevarlo a su hábitat natural, según informaron representantes del Ministerio Público.

Los especialistas que participaron en el rescate señalaron que el espécimen aparentemente se encontraba preñada y buscaba un refugio.

“Estaba buscando un refugio porque decían que estaba ‘preñadita’. Hoy en día se ven cosas atípicas. Con el tema del cambio climático se ven casos así”, precisó la especialista.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Vecinos y estibadores auxiliaron al mamífero

Los vecinos y estibadores se metieron al agua y atraparon al mamífero para auxiliarlo. Luego colocaron una soga sobre su cuerpo, lo amarraron y jalaron hasta la parte más honda del río, donde lo dejaron para que regrese a su hábitat.

El bufeo colorado es una especie en peligro de extinción. Por ello, las autoridades ambientales participaron del rescate con el fin de garantizar su protección.

Te recomendamos

Informes RPP

IRESA 2025: Tacna lidera la sostenibilidad ambiental en el país, ¿cómo le fue al resto de regiones?

El Instituto Peruano de Economía presentó la nueva edición del Índice Regional de Sostenibilidad Ambiental, que mide cómo las regiones de nuestro país enfrentan los desafíos ambientales sin afectar su desarrollo. Tacna encabeza el ranking, mientras Loreto continúa en el último puesto. ¿Cuáles son los factores detrás? Conoce los detalles en el siguiente informe de RPP en colaboración con el Instituto Peruano de Economía.
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Loreto Iquitos Itaya Delfín rosado

RPP TV

En Vivo

Más sobre Loreto

Lo más leído

Últimas noticias

SIGUIENTE NOTA