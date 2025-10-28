Loreto: rescatan a delfín rosado que estaba atrapado entre matorrales en Iquitos

Los vecinos y estibadores se metieron al agua y atraparon al mamífero para auxiliarlo. | Fuente: RPP

Un bufeo colorado o también conocido como delfín rosado quedó atrapado entre matorrales de la orilla del río Itaya en la ciudad de Iquitos, en Loreto. Los pobladores lograron rescatarlo y llevarlo a su hábitat natural, según informaron representantes del Ministerio Público.

Los especialistas que participaron en el rescate señalaron que el espécimen aparentemente se encontraba preñada y buscaba un refugio.

“Estaba buscando un refugio porque decían que estaba ‘preñadita’. Hoy en día se ven cosas atípicas. Con el tema del cambio climático se ven casos así”, precisó la especialista.

Vecinos y estibadores auxiliaron al mamífero

Los vecinos y estibadores se metieron al agua y atraparon al mamífero para auxiliarlo. Luego colocaron una soga sobre su cuerpo, lo amarraron y jalaron hasta la parte más honda del río, donde lo dejaron para que regrese a su hábitat.

El bufeo colorado es una especie en peligro de extinción. Por ello, las autoridades ambientales participaron del rescate con el fin de garantizar su protección.