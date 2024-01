Loreto: venganza familiar y narcotráfico sería móvil de triple asesinato en Ramón Castilla, según subprefectura distrital

Actualidad Crimen en Loreto

Las investigaciones continúan en torno al triple asesinato de integrantes de una familia, dentro de ellos dos niños de 6 y 5 años, ocurrido en la comunidad de San Juan de Camuchero, distrito de San Pablo, provincia de Ramón Castilla, región Loreto.

Según la subprefectura distrital, este hecho tendría como móvil principal una aparente venganza familiar, que también estaría vinculada con el narcotráfico.

Paulina Rodríguez reconoció a su expareja Haylander Mozombite Huaycama, como principal autor del crimen de su hermano y sus sobrinos. Esto luego de haber denunciado al hombre por violencia familiar, sin tener reacción de las autoridades. Lo que hizo que este aparentemente cobre venganza.

Las autoridades realizaron la diligencia de reconstrucción del crimen ocurrido el pasado domingo 14 de enero en Loreto. | Fuente: RPP

"Porque yo he denunciado en persona, pero nunca la Policía me ha hecho caso. Ahora que ha pasado, ha muerto mi hermano, mis sobrinitos. La Policía no me hace caso tanta denuncia hice, pero nunca llega mi papeleta de Caballococha. Me he cansado y mire lo que ha pasado, ha muerto toda una familia completa. Nos sentimos demasiado desesperados, nos puede pasar algo a nosotros también si no hacemos justicia", relató la mujer.

Comuneros amenazados

Con esta información, la Policía Nacional y Ministerio Público realizaron un operativo por la zona donde, según los comuneros, el acusado tiene a todos amenazados y le tienen miedo por el nivel de violencia que utiliza para confrontarlos. Asimismo, se hizo la diligencia de reconstrucción del crimen ocurrido el pasado domingo 14 de enero en Loreto.



Amanda Gamarra es la única sobreviviente del crimen, donde su esposo murió de un disparo en la cabeza y sus hijos fueron degollados. La mujer se recupera pese a tener una herida por perforación de arma de fuego en la cabeza. Actualmente permanece en el Hospital Regional de Loreto en medio de custodia policial. Sus familiares exigen justicia y celeridad en las investigaciones.