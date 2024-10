'Los Gallegos del Tren de Aragua' exigen 50 mil soles a médico en Iquitos para brindarle "seguridad"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Loreto Loreto: 'Los Gallegos del Tren de Aragua' exigen 50 mil soles a médico para brindarle "seguridad"

Un médico que trabaja en el Hospital Regional de Loreto en la ciudad de Iquitos denunció que viene siendo víctima de extorsión desde hace diez días por una organización criminal que se hace llamar 'Los Gallegos del Tren de Aragua', quienes le exigen 50 mil soles para brindarle seguridad.

Jhonny Guabloche, ginecólogo de profesión, dijo que decidió formalizar la denuncia debido al poco apoyo que recibió por parte de la Policía Nacional, a pesar de haber dado aviso del hecho apenas empezó a recibir los mensajes.

"Hace diez días aproximadamente que ya he recibido estos mensajes de extorsión, pidiéndome S/ 50 mil, que solamente es para que me cuiden, pero la poca acción de la Policía es lo que me está haciendo tomar esta decisión", manifestó en diálogo con RPP.

A través de la aplicación WhatsApp, los delincuentes han amenazado a la víctima con atentar contra su clínica particular, su vivienda y otros negocios.

Asimismo, alardean con tener granadas de guerra, con las cuales lo amedrentan con atacar a sus familiares. Según Guabloche, en palabras textuales, los delincuentes han referido que "le darán donde más le duele".

Sin protección pese a garantías

El agraviado remarcó que cuenta con garantías otorgadas por la Prefectura; no obstante, hasta el momento no recibe protección policial.

Pese a que teme por su vida, el galeno sigue realizando sus labores diarias. Además, descarta responder a las exigencias de los extorsionadores y ha solicitado el apoyo a las autoridades para que los identifiquen.