Director de colegio peruano en Santa Rosa de Loreto asegura que hay buena relación con comunidades de Colombia y Brasil

Marcos Hurtado, presidente de la institución educativa 601014, colegio 'República del Perú' informó que atienden un promedio de 540 estudiantes en donde se busca una educación de calidad entre la triple frontera.
Marcos Hurtado, presidente de la institución educativa 601014, colegio 'República del Perú' informó que atienden un promedio de 540 estudiantes en donde se busca una educación de calidad entre la triple frontera.
Ernesto Astonitas

por Ernesto Astonitas

·

En Ampliación de Noticias, Marcos Hurtado negó cualquier cuestionamiento sobre la soberanía peruana en la zona y aseguró que existe una cooperación educativa con las comunidades colombianas y brasileñas.

Actualidad
00:00 · 05:06

Marcos Hurtado, presidente de la institución educativa 601014, colegio 'República del Perú' , ubicado en el distrito Santa Rosa de Loreto, en la isla Chinería, negó cualquier tipo de cuestionamiento sobre la soberanía peruana en la zona, tras las declaraciones de Gustavo Petro en Leticia y aseguró que existe un trabajo en conjunto en la frontera con Colombia y Brasil.

"Durante estos tiempos que hemos venido caminando y formando sociedades en esta parte del Perú no hemos tenido comentarios al respecto [sobre cuestionamientos]. Al contrario, venimos realizando diversas actividades culturales, ambientales, académicas y deportivas con los dos hermanos de Tabatinga (Brasil) y también de Leticia (Colombia)", declaró en Ampliación de Noticias.

En esa línea, el presidente contó que hace unas semanas los estudiantes del colegio 'República del Perú' fueron a un compartir académico en la Universidad de Leticia, con la participación de estudiantes de Tabatinga.

Director de colegio peruano en Santa Rosa de Loreto asegura buena relación con comunidades de Colombia y Brasil
Director de colegio peruano en Santa Rosa de Loreto asegura buena relación con comunidades de Colombia y Brasil

Cooperación educativa

Sobre la institución educativa, Marcos Hurtado informó que atienden un promedio de 540 estudiantes en donde se busca una educación de calidad entre la triple frontera. Los niveles que enseñan son inicial, primaria y secundaria.

"Atendemos a estudiantes de diversas comunidades que son de nuestro territorio peruano. Me estoy refiriendo a los hermanos de Gamboa, hablan una lengua urbana que es el ticuna. Nuestros hermanos de Rondinha, primera y segunda zona en el mismo Chinería, que se trasladan hasta acá. También tenemos a la comunidad Mario Rivera y adicionalmente a eso atendemos también a estudiantes de compatriotas peruanos que radican en Tabatinga, parte de Brasil", contó en RPP.

"Y en Leticia, parte de Colombia, aproximadamente de 30 a 40 estudiantes que a diario ellos vienen a nuestra institución educativa en coordinación con la institución educativa y en coordinación con la Municipalidad Distrital de Yavarí, que nos ha favorecido en términos de gestiones para un transporte que se realiza de forma diaria", agregó.

Tags
Santa Rosa de Loreto Santa Rosa Loreto

