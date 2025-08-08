Santa Rosa de Loreto: estudiantes de Colombia y Brasil cruzan la frontera para asistir a colegio peruano

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

RPP llegó hasta el colegio 'República del Perú', ubicado en el distrito Santa Rosa de Loreto, en la isla Chinería, en donde se encontró confraternidad entre los estudiantes colombianos y brasileños que estudian en este instituto educativo peruano.

Según nuestro periodista, cerca de 40 estudiantes cruzan a diario la frontera para poder tener sus clases en el colegio 'República del Perú'.

El corresponsal de RPP en Loreto, informó que estos estudiantes tienen padres peruanos y vienen a estudiar en el lugar por un tema de identidad con el Perú.

"Yo como particularmente soy peruana, yo tengo a mi hijito estudiando acá; pero, como dices, hay padres que mandan de allá para acá. Desde el momento que yo me vine a vivir acá, me gusta estar acá [en Santa Rosa de Loreto]. Es muy difícil que yo me cruce para Tabatinga o Leticia, pero siempre estoy acá permanente", declaró una madre de familia.

El director del colegio comentó que han implementado el servicio de internet para su aula de cómputo, en donde tienen cerca de 25 ordenadores con internet satelital Starlink.

"La infraestructura del colegio es de ladrillo, es una infraestructura de material noble, pintado de los colores rojo y blanco, que justamente también tiene permanentemente una bandera en su fachada. Esa es la parte principal del colegio", comentó el corresponsal sobre la institución educativa.

Entonces, aseguró que existe ello por un tema de identidad (que se sienten peruanos) y también los que cruzan la frontera son de padres peruanos, pero ya han nacido en otros países, en donde tienen la doble nacionalidad, y estudian en el distrito de Santa Rosa de Loreto.