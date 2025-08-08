Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Ministro dice que Perú busca inversiones japonesas con viaje de presidenta
EP 1857 • 09:41
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Lunes 28 de julio | (Nuestra Señora de la Paz) - "María dijo: Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi salvador"
EP 1044 • 12:09
Informes RPP
Informes RPP
INCORE 2025: Ayacucho, Huánuco y Huancavelica aún siguen debajo del promedio en competitividad regional
EP 1310 • 04:04

Santa Rosa de Loreto: estudiantes de Colombia y Brasil cruzan la frontera para asistir a colegio peruano

Santa Rosa de Loreto: estudiantes de Colombia y Brasil cruzan la frontera para asistir a colegio peruano
Santa Rosa de Loreto: estudiantes de Colombia y Brasil cruzan la frontera para asistir a colegio peruano | Fuente: RPP
Ernesto Astonitas

por Ernesto Astonitas

·

Según el corresponsal de RPP en Loreto, los alumnos colombianos y brasileños cruzan la frontera rumbo a Santa Rosa de Loreto por un tema de identidad, ya que sus padres son peruanos.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!
Actualidad
00:00 · 03:48

RPP llegó hasta el colegio 'República del Perú', ubicado en el distrito Santa Rosa de Loreto, en la isla Chinería, en donde se encontró confraternidad entre los estudiantes colombianos y brasileños que estudian en este instituto educativo peruano.

Según nuestro periodista, cerca de 40 estudiantes cruzan a diario la frontera para poder tener sus clases en el colegio 'República del Perú'.

El corresponsal de RPP en Loreto, informó que estos estudiantes tienen padres peruanos y vienen a estudiar en el lugar por un tema de identidad con el Perú.

"Yo como particularmente soy peruana, yo tengo a mi hijito estudiando acá; pero, como dices, hay padres que mandan de allá para acá. Desde el momento que yo me vine a vivir acá, me gusta estar acá [en Santa Rosa de Loreto]. Es muy difícil que yo me cruce para Tabatinga o Leticia, pero siempre estoy acá permanente", declaró una madre de familia.

El director del colegio comentó que han implementado el servicio de internet para su aula de cómputo, en donde tienen cerca de 25 ordenadores con internet satelital Starlink.

"La infraestructura del colegio es de ladrillo, es una infraestructura de material noble, pintado de los colores rojo y blanco, que justamente también tiene permanentemente una bandera en su fachada. Esa es la parte principal del colegio", comentó el corresponsal sobre la institución educativa.

Entonces, aseguró que existe ello por un tema de identidad (que se sienten peruanos) y también los que cruzan la frontera son de padres peruanos, pero ya han nacido en otros países, en donde tienen la doble nacionalidad, y estudian en el distrito de Santa Rosa de Loreto.

Te recomendamos

Video recomendado
Tags
Santa Rosa de Loreto Perú Colombia Brasil

Más sobre Loreto

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA