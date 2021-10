Carmen Masías, exjefa de Devida | Fuente: RPP

La expresidenta ejecutiva de Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), Carmen Masías, señaló este jueves que el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), es el "punto de conflicto" en la lucha contra el narcotráfico y lamentó la reciente renuncia de Fidel Pintado a la institución.



En entrevista con el programa Las cosas como son, la actual directora de Cedro recordó que su renuncia a su primera gestión en Devida (2012-2014), durante el gobierno de Ollanta Humala, se debió porque no le permitieron ingresar al Vraem cuando tenía todo un plan preparado. Y agregó que su salida de su segunda gestión durante el gobierno de Martín Vizcarra fue porque también intentó ingresar al Vraem con un plan organizado.



"Lo fundamental es el no ingreso al Vraem (...) el Vraem es el punto de conflicto porque el Vraem es la región que más hoja de coca tiene y más produce cloridrato de cocaína", dijo.



Carmen Masías indicó que tras su salida de Devida en el 2014 se dejó 42 mil hectáreas de cultivos de hoja de coca, pero que hoy día se habla de 80 mil hectáreas de hoja de coca.

"En mi enfoque, en mi experiencia en Devida me di cuenta que erradicación es fundamental junto con enfoque alternativo e intervención", destacó. La exfuncionaria puso como ejemplo positivo el ingreso al Monzón, en el Huallaga, para una erradicación de 13 mil hectáreas de cultivos ilegales con la presencia del Estado.



"Cuestiones políticas"



Carmen Masías argumentó que los abortos de ingreso al Vraem durante el gobierno de Ollanta Humala y Martín Vizcarra se debe a que los presidentes de la República muchas veces se guiaron más de las "cuestiones políticas" que de las cuestiones técnicas y de las evidencias.



"Obviamente entrar al Vraem no era un perita en dulce, había que hacer muchísimas cosas de fuerza mientras se dialogaba con los campesinos y cocaleros. Pero creo que enb ambbos casos fue querer cambiar la estrategia y lo que ha sido es algo que no ha resultado realmente porque sino no tendríamos hoy día más de 80 mil hectáreas de hoja de coca", sostuvo.

NUESTROS PODCAST



"Espacio Vital": Las vacunas dan mucha más inmunidad que haber tenido la enfermedad. ¿Cómo ocurre esto y cuáles son los estudios realizados sobre el tema?, el Dr. Elmer Huerta nos explica los detalles.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.