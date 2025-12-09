Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Pasco: joven pierde la vida tras caer de Balcón de Trama cuando intentaba tomarse una fotografía

Wendy Milla Loo

por Wendy Milla Loo

·

Las autoridades activaron un operativo de rescate tras el accidente y trasladaron el cuerpo de la joven a la morgue de La Merced para las diligencias de ley.

Pasco
00:00 · 00:52
La víctima fue identificada como Cynthia Lorena Salas Espíritu y era proveniente del distrito limeño de Carabayllo.
La víctima fue identificada como Cynthia Lorena Salas Espíritu y era proveniente del distrito limeño de Carabayllo. | Fuente: RPP

Una joven de 28 años falleció este domingo tras caer accidentalmente del atractivo turístico Balcón de Trama, ubicado en el distrito de Pozuzo, en la provincia de Oxapampa, en la región Pasco, al promediar las 11:30 a.m., según informó el Comité de Rescate de Defensa y Desarrollo de Pozuzo a través de sus redes sociales.

La víctima fue identificada como Cynthia Lorena Salas Espíritu y era proveniente del distrito limeño de Carabayllo, según informó la entidad en Facebook.

Asimismo, el mencionado comité refirió que Salas Espíritu perdió la vida de “manera inmediata” tras caer del atractivo turístico cuando intentaba sacarse una fotografía.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Trabajo conjunto para recuperar el cuerpo

Tras el accidente, las autoridades activaron de inmediato los protocolos de emergencia y, gracias a un trabajo en conjunto del Centro de Salud San Camilo y la Policía Nacional del Perú (PNP) -a través de la comisaría Rural de Pozuzo-, se logró recuperar el cuerpo.

Posteriormente, los restos fueron trasladados a la morgue de La Merced, en Junín, para las diligencias correspondientes.

Te recomendamos
Informes RPP

IRESA 2025: Tacna lidera la sostenibilidad ambiental en el país, ¿cómo le fue al resto de regiones?

El Instituto Peruano de Economía presentó la nueva edición del Índice Regional de Sostenibilidad Ambiental, que mide cómo las regiones de nuestro país enfrentan los desafíos ambientales sin afectar su desarrollo. Tacna encabeza el ranking, mientras Loreto continúa en el último puesto. ¿Cuáles son los factores detrás? Conoce los detalles en el siguiente informe de RPP en colaboración con el Instituto Peruano de Economía.
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
Pasco Balcón de Trama

RPP TV

En Vivo

Más sobre Pasco

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA