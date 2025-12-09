Pasco: joven pierde la vida tras caer de Balcón de Trama cuando intentaba tomarse una fotografía

La víctima fue identificada como Cynthia Lorena Salas Espíritu y era proveniente del distrito limeño de Carabayllo. | Fuente: RPP

Una joven de 28 años falleció este domingo tras caer accidentalmente del atractivo turístico Balcón de Trama, ubicado en el distrito de Pozuzo, en la provincia de Oxapampa, en la región Pasco, al promediar las 11:30 a.m., según informó el Comité de Rescate de Defensa y Desarrollo de Pozuzo a través de sus redes sociales.

La víctima fue identificada como Cynthia Lorena Salas Espíritu y era proveniente del distrito limeño de Carabayllo, según informó la entidad en Facebook.

Asimismo, el mencionado comité refirió que Salas Espíritu perdió la vida de “manera inmediata” tras caer del atractivo turístico cuando intentaba sacarse una fotografía.

Trabajo conjunto para recuperar el cuerpo

Tras el accidente, las autoridades activaron de inmediato los protocolos de emergencia y, gracias a un trabajo en conjunto del Centro de Salud San Camilo y la Policía Nacional del Perú (PNP) -a través de la comisaría Rural de Pozuzo-, se logró recuperar el cuerpo.

Posteriormente, los restos fueron trasladados a la morgue de La Merced, en Junín, para las diligencias correspondientes.