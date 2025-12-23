SENAMHI: Pronóstico del clima hoy martes 23 de diciembre 2025

¿Quién es el encargado de monitorear el clima en el Perú?

En el Perú, la institución encargada de monitorear, estudiar y emitir pronósticos del clima es el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI). Este organismo analiza datos en tiempo real desde estaciones meteorológicas distribuidas en todo el territorio nacional, permitiendo evaluar cambios y tendencias en la atmósfera. Además, se apoya en tecnología satelital y modelos globales que complementan la vigilancia del clima.

El SENAMHI también tiene la responsabilidad de emitir alertas ante eventos meteorológicos severos, como lluvias intensas, friajes o periodos de calor extremo. Por ello, su trabajo es esencial para informar a la ciudadanía, autoridades y sectores productivos, evitando riesgos y contribuyendo a la planificación diaria y la gestión de desastres.

¿Cómo está el clima en Lima y en las ciudades del Perú?

Aquí presentamos la lista actualizada y detallada del pronóstico del clima de hoy para las principales ciudades del Perú:

Lima Actualizado 5:00 am hora Perú 19° Nublado Día 21° • Noche 20° Máx./Min. 22°/18° Humedad 89% Índice UV 0 / Bajo Viento 7 km/h

Arequipa Actualizado 5:00 am hora Perú 11° Mayormente despejado Día 20° • Noche 14° Máx./Min. 22°/11° Humedad 39% Índice UV 0 / Bajo Viento 5 km/h

Trujillo Actualizado 5:00 am hora Perú 17° Mayormente despejado Día 21° • Noche 20° Máx./Min. 23°/17° Humedad 90% Índice UV 0 / Bajo Viento 5 km/h

Cajamarca Actualizado 5:00 am hora Perú 8° Parcialmente nublado Día 17° • Noche 12° Máx./Min. 20°/8° Humedad 79% Índice UV 0 / Bajo Viento 7 km/h

Chiclayo Actualizado 5:00 am hora Perú 18° Parcialmente nublado Día 23° • Noche 20° Máx./Min. 25°/18° Humedad 87% Índice UV 0 / Bajo Viento 12 km/h

Piura Actualizado 5:00 am hora Perú 19° Muy nublado Día 26° • Noche 24° Máx./Min. 32°/19° Humedad 84% Índice UV 0 / Bajo Viento 13 km/h

Cusco Actualizado 5:00 am hora Perú 7° Muy nublado Día 18° • Noche 14° Máx./Min. 21°/7° Humedad 84% Índice UV 0 / Bajo Viento 3 km/h

Iquitos Actualizado 5:00 am hora Perú 25° Muy nublado Día 31° • Noche 27° Máx./Min. 34°/24° Humedad 92% Índice UV 0 / Bajo Viento 3 km/h

Pucallpa Actualizado 5:00 am hora Perú 25° Muy nublado Día 30° • Noche 29° Máx./Min. 34°/25° Humedad 85% Índice UV 0 / Bajo Viento 5 km/h

Huancayo Actualizado 5:00 am hora Perú 7° Muy nublado Día 16° • Noche 13° Máx./Min. 21°/6° Humedad 77% Índice UV 0 / Bajo Viento 3 km/h

Tacna Actualizado 5:00 am hora Perú 16° Parcialmente nublado Día 21° • Noche 17° Máx./Min. 23°/16° Humedad 80% Índice UV 0 / Bajo Viento 4 km/h

Ica Actualizado 5:00 am hora Perú 17° Parcialmente nublado Día 24° • Noche 22° Máx./Min. 29°/17° Humedad 87% Índice UV 0 / Bajo Viento 6 km/h

Tarapoto Actualizado 5:00 am hora Perú 23° Muy nublado Día 31° • Noche 28° Máx./Min. 35°/23° Humedad 83% Índice UV 0 / Bajo Viento 4 km/h

Huánuco Actualizado 5:00 am hora Perú 17° Nublado Día 22° • Noche 19° Máx./Min. 25°/16° Humedad 91% Índice UV 0 / Bajo Viento 3 km/h