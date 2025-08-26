Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Martes 26 de agosto | "¡Fariseos hipócritas, que limpian por fuera la copa y el plato, mientras que por dentro están llenos de codicia y desenfreno!"
EP 1059 • 12:18
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Para no olvidar
EP 32 • 39:20
Espacio Vital
Espacio Vital
Cáncer sin guía: los vacíos que ponen en riesgo tu tratamiento
EP 618 • 24:26

Vehículo cae a pendiente en Pasco: accidente deja siete fallecidos, entre ellos un menor

Policía Nacional logró recuperar el cuerpo de los siete fallecidos
Policía Nacional logró recuperar el cuerpo de los siete fallecidos | Fuente: RPP
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

El accidente ocurrió el lunes, pero fue recién este martes que efectivos de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público lograron recuperar los cuerpos.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Siete personas fallecieron tras el despiste del vehículo en el que se desplazaban por el tramo que conecta Pucará con Puente Seco, en el distrito de Paucartambo, en la región Pasco.

La unidad cayó a una zona de pendiente pronunciada y de difícil acceso, lo que complicó las labores de rescate.

El accidente ocurrió el lunes, pero fue recién este martes que efectivos de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público lograron recuperar los cuerpos.

Las tareas de recuperación de los cuerpos contaron con el apoyo de los pobladores del sector, quienes facilitaron el ingreso al lugar del accidente debido a su conocimiento de la zona.

Las autoridades locales informaron que se ha coordinado con el centro de salud de Paucartambo para el traslado de los cuerpos y brindar atención a los familiares que han llegado hasta este lugar.

La Policía Nacional se encuentra realizando las investigaciones y diligencias respectivas para determinar las causas del accidente.

Te recomendamos

Video recomendado
Tags
Pasco accidente vehicular

Más sobre Pasco

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA