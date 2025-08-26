Vehículo cae a pendiente en Pasco: accidente deja siete fallecidos, entre ellos un menor

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Siete personas fallecieron tras el despiste del vehículo en el que se desplazaban por el tramo que conecta Pucará con Puente Seco, en el distrito de Paucartambo, en la región Pasco.

La unidad cayó a una zona de pendiente pronunciada y de difícil acceso, lo que complicó las labores de rescate.

El accidente ocurrió el lunes, pero fue recién este martes que efectivos de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público lograron recuperar los cuerpos.

Las tareas de recuperación de los cuerpos contaron con el apoyo de los pobladores del sector, quienes facilitaron el ingreso al lugar del accidente debido a su conocimiento de la zona.

Las autoridades locales informaron que se ha coordinado con el centro de salud de Paucartambo para el traslado de los cuerpos y brindar atención a los familiares que han llegado hasta este lugar.

La Policía Nacional se encuentra realizando las investigaciones y diligencias respectivas para determinar las causas del accidente.