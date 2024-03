A siete años del desborde del río Piura que dejó más de 20 mil damnificados, proyectos siguen estancados: "Ni siquiera tenemos perfil"

Piura A siete años del desborde del río Piura, proyectos siguen estancados: "Ni siquiera tenemos perfil"

Siete años después del desborde del río Piura a causa del Fenómeno de ‘El Niño’ costero, que dejó más de 20 mil damnificados, el gobernador regional de la región, Luis Neyra, reveló que no se han avanzado proyectos para evitar un daño como el causado en aquella ocasión y que dejó millonarias pérdidas.

En diálogo con Ampliación de Noticias, Neyra indicó que se llegaron a hacer estudios referentes a un proyecto que incluya reforestación, sedimentación, construcción de represas, a cargo de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC); pero el desarrollo ha sido casi nulo.

“Ni siquiera llegaron a hacer el perfil, ni siquiera tenemos perfil para ese proyecto, ni qué decir de tener experiencia, entonces eso es lo que ha heredado la Autoridad Nacional de Infraestructura. Hemos estado reunidos con ellos y les hemos pedido por favor que prioricen este proyecto, porque resulta imprescindible”, sostuvo.

El proyecto, que protegería a la población ante el riesgo de inundaciones y huaicos, fue transferido del GORE Piura a la ARCC, pero esta entidad prefirió enfocarse en temas de prevención, así como la reconstrucción de colegios, centros de salud y demás infraestructura.

“Eso está bien, pero debió tener un área específicamente que se dedique a temas de prevención, a ese tipo de proyectos”, indicó.

Riesgo de ejecución

Ante el riesgo de que se deje sin financiamiento un proyecto de mejoramiento del sistema de agua potable y saneamiento para 96 asentamientos humanos de la zona metropolitana de Piura, la autoridad denunció la falta de respuestas por parte del comité encargado.

“Lamentablemente, no tenemos información respecto a ello, cuando hemos preguntado a funcionarios del Ministerio de Vivienda, nos señalan que ellos también están esperando a ver qué sucede y eso es lamentable, puesto que si bien es cierto el comité que lleva a cabo este proceso es independiente, debería por lo menos dar información para ir monitoreando”, refirió.

Neyra dijo que, al consultar con funcionarios del MVCS, estos solicitaron información al comité encargado del proyecto, pero estos se han negado a brindar la información.

“Cuando he consultado, nos han señalado que ellos han pedido información al comité y que, bajo el argumento de que son totalmente independientes, no han querido brindar esa información. Hasta el día de ayer teníamos la esperanza de que se resolvieran todos los problemas, pero no ha pasado”, aseguró.