Alcalde de Piura dice que Dina Boluarte debió elegir un "Gabinete de transición y no uno político"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

"La ratificación del ministro de Vivienda es importante", dijo Gabriel Madrid | Fuente: RPP

El alcalde provincial de Piura, Gabriel Madrid, señaló que el Gabinete elegido por la mandataria Dina Boluarte debió haber sido uno de transición y no uno político, ya que lo integran "personas que representan a partidos políticos".

"Lo que se está notando es que hay falta de liderazgo por parte de la presidenta, no hay una coherencia en este proceso de transición que debería tener. Yo creo que la presidenta debió haber elegido un Gabinete de transición", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

"Ha elegido un Gabinete político y no es el momento de un Gabinete político. Necesita tener tranquilidad, paz social y lo que está generando son convulsiones. Está poniendo a personas que representan a partidos políticos. Yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, con el ministro de Transporte. No creo que debería estar ahí. La política es de gestos y de lectura", agregó.

"La ratificación del ministro de Vivienda es importante"

En otro momento, Madrid consideró importante que se haya ratificado al ministro de Vivienda, Durich Whittembury, a fin de que pueda continuar con un proyecto de asentamientos humanos que beneficiaría a 500 mil piuranos.

"La ratificación del ministro de Vivienda es importante, es un sector que es importante en el país, y el ministro Durich está haciendo un trabajo bastante importante en el destrabe de proyectos. Nos preocupa el tema del ministro de Economía y Finanzas, la asignación de los recursos que se deben dar", aseveró.

"En el caso de Piura, tenemos el proyecto de 105 asentamientos humanos, que el día de ayer el órgano supervisor de contrataciones del Estado le ha dado la buena pro al consorcio Castilla. Este es un proyecto que beneficia a más de 500 mil piuranos y que permite el despegue de la ciudad. Porque después del cambio de redes de agua alcantarillado vienen las pistas y veredas, y obviamente el desarrollo integral de Piura Metropolitana", culminó.