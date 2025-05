Rafael López Aliaga dice que el actual Gabinete "no va a durar" si no se soluciona la crisis de inseguridad

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El alcalde de Lima Metropolitana, Rafael López Aliaga, se pronunció este miércoles sobre la designación de Eduardo Arana Ysa como nuevo presidente del Consejo de Ministros, en reemplazo de Gustavo Adrianzén, así como a los cambios recientes en el Gabinete Ministerial.

Durante una actividad oficial, el burgomaestre alegó que el nuevo gabinete “se irá a su casa” si no se soluciona la crisis de inseguridad que atraviesa el Perú, por lo que reiteró el pedido a la presidenta Dina Boluarte para invertir en inteligencia en la Policía Nacional y en el Ejército.

“En lugar de estar sacando a un ministro de Economía que se opone a ponerle más dinero a Petroperú, creo que por eso lo han sacado, porque no se presta a cochinada. Ese dinero quieren inyectarlo a Petroperú, inviértanlo en inteligencia para la Policía y el Ejército… si no este Gabinete no va a durar porque si no soluciona el tema del sicariato o extorsión, se va a su casa también [sic]”, declaró.

“Aquí tiene que haber voluntad política y solucionar el primer problema del Perú, que es seguridad ciudadana”, agregó.

López Aliaga propone invitar formalmente al Perú al papa León XIV

Dejando de lado el panorama político, el alcalde capitalino pidió a los alcaldes de Lima Metropolitana invitar formalmente al papa León XIV, de nacionalidad estadounidense-peruana, para que visite el país.

“Es un papa con DNI peruano y SIS, hay que traerlo. Puede ser una iniciativa de todos los alcaldes enviarle un careta y decirle: ‘Querido papa, venga a Lima y recorra todo el Perú, que todo el mundo lo quiere acá’”, señaló.

López Aliaga brindó estas declaraciones durante el inicio de la obra de mejoramiento de la avenida Metropolitana, que se realizará en el tramo de las avenidas Universitaria y Trapiche-Chillón.