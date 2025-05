Jorge del Castillo: "Este Gabinete corre el riesgo de que no le den el voto de confianza"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El exministro Jorge del Castillo consideró que podría ser difícil que se le otorgue el voto de confianza al Gabinete liderado por Eduardo Arana.

"Veo una burla a la opinión pública (...) Este Gabinete corre el riesgo de que no le den el voto de confianza cuando vaya al Congreso. Las negociaciones se van a ir rompiendo. (...) Creo que a nadie le ha movido el nuevo Gabinete", declaró en Ampliación de Noticias.

Del Castillo argumentó que hubo "negligencias del sector Defensa e Interior" en la gestión del asesinato de trabajadores en Pataz, que estaba en estado de emergencia.

"El señor Adrianzén no fue informado por los que debían informarle y él tiene que asumir esa responsabilidad. Así que no era una cosa contra él como persona, era un hecho político", apuntó.

"¿Qué impacto ha causado el nuevo Gabinete? Ninguno. No es posible que los dos ministerios que mueven más plata, que es Salud y Transportes y Comunicaciones, estén en manos de un partido [en referencia a Alianza para el Progreso]. Y el ministro de Economía que sabía decir ‘no’ lo cambian por uno que yo creo más bien que sabe decir mucho ‘sí’", añadió.

En ese sentido, sostuvo que estas designaciones no son transparentes y que "garanticen elecciones limpias" a un año de los comicios 2026.

Del Castillo: Existe "falta de práctica política" en invitación a presidentes del Congreso y del Poder Judicial para viajar al Vaticano | Fuente: RPP

Viaje de Dina Boluarte al Vaticano

El Congreso de la República, con 68 votos a favor, autorizó el viaje a Dina Boluarte al Vaticano para acudir a la entronización del papa León XIV, que se celebrará el próximo domingo.

Al respecto, Jorge del Castillo comentó que es importante la presencia de una autoridad peruana en la ceremonia del domingo. Sin embargo, sostuvo que existe una "falta de buena práctica política" en la gestión del Gobierno de invitar al presidente del Congreso y la presidenta del Poder Judicial para viajar en conjunto al Vaticano.

"Declina la presidenta del Poder Judicial. ¿La habrán llamado antes a consultar si está dispuesta a ir o no? Cuando le preguntaron a Salhuana él dijo que no estaba enterado, después se enteraría. No puede ser que una cosa tan delicada la manejen con los pies. En política, no puedes hacer algo que dé espacio a que te hagan un desaire", añadió.