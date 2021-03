La familia Adanaque Castillo trata que sus cuatro escolares puedan acceder a las clases virtuales, pese a que solo tienen dos equipos celulares y mala recepción. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Vanesa Jimenez

El inicio del año escolar no fue posible en varios hogares de Chulucanas, en la provincia de Morroponón (Piura), debido a que en la zona no hay señal telefónica ni internet.

En su vivienda ubicada en el kilómetro 41 de la carretera Piura Chulucanas, la familia Adanaque Castillo trata que sus cuatro escolares reciban las clases virtuales, pese a que solo tienen dos equipos celulares y mala recepción.

"La primera dificultad es la electricidad que, por ese motivo creo, no hay mucha señal para ni un dispositivo y si es que hay, debemos estar buscando por cualquier lugar y así un niño no puede tener concentración", señala Yocsi Adanaque, de 19 años.

Yocsi busca la señal de internet para que a través de WhatsApp sus hermanos reciban las lecciones del día. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Vanesa Jimenez

A 45 minutos de la ciudad de Piura, Yocsi, a cargo de la enseñanza de sus hermanos, se para en una silla y busca la señal de internet para que a través de WhatsApp sus hermanos reciban las lecciones del día.

Eso no es suficiente, por ello, la joven pide que envíen las tablets a esta zona lo más antes posible.

"Quedaron dar las tablets el año pasado, que se pueda hacer cargo el ministerio porque un niño no se puede concentrar y no puede cumplir con sus labores mientras no tenga los medios para poder realizarlo", dice Yocsi.

Del mismo modo, en el caserío Santa Elisa, provincia de Morropón, las condiciones para acceder a las clases virtuales son aún más difíciles debido a que no hay señal telefónica.

Según la Dirección Regional de Educación, la región Piura solo recibió 11 mil tablets de las 77 mil que ofreció el Ministerio de Educación.

En el 2020, aproximadamente 11 000 niños no pudieron acceder a las clases virtuales al no contar con elservicio de Internet e incluso de señal telefónica.

EL PODER EN TUS MANOS

La candidata al Congreso por Acción Popular con el número 4 participó en el bloque de debate electoral del programa Las 5 de las 7, el pasado 22 de febrero. Sus declaraciones fueron sometidas al fact checking de RPP Verifica.