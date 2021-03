Paneles publicitan el uso de ivermectina para el tratamiento de la COVID-19. | Fuente: RPP Noticias

El Gobierno Regional de Piura continúa promocionando el uso de ivermectina a través de grandes paneles publicitarios ubicados en diferentes vías con dirección a otras provincias de la región. Esto pese a que no hay evidencia científica de su eficacia preventiva.

Algunos de los paneles han sido ubicados en la salida de las provincias de Sullana, Ayabaca, Talara; incluso, en algún momento se instaló uno en la fachada del Gobierno Regional de Piura.

El mensaje principal dice en letras mayúsculas y grandes: “El COVID-19 mata, toma ivermectina”, mientras que en letras pequeñas se agrega, “con receta médica”.

Colegio Médico

Por su parte, el vocero del Colegio Médico en Piura, Julio Barrena, sugirió a las autoridades actualizarse y promocionar las medidas más efectivas.

“Deberían retirar los paneles sobre ivermectina (…) “Bajo receta médica” debería estar en mayúscula, subrayado y con triple asterisco y está en una ubicación que no se nota bien. Además, ante la evidencia científica no es recomendable la promoción de la ivermectina; si es recomendable y he visto paneles que promocionan: el uso de la mascarilla, la distancia social, el lavado de manos, completamente de acuerdo con eso”, señaló.

El experto sostuvo que diversos estudios científicos contradicen la eficacia de la ivermectina en evitar que las personas con la COVID-19 desarrollen una fase grave de la enfermedad. Incluso, un reciente estudio de la Agencia Europea de Medicamentos desaconseja el uso del antiparasitario.

En esta región, tanto la Municipalidad de Piura como el Gobierno Regional han entregado el medicamento en campañas masivas de salud, incluso la Universidad Nacional de Piura produjo miles de dosis que se entregaron a la población.

La promoción del medicamento esta en diversos lugares de la región. | Fuente: RPP Noticias

