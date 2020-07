El hospital de contingencia de Sullana (Campo Ferial) tampoco será recepcionado porque también presentó observaciones como la falta de UCI. | Fuente: RPP Noticias

El Gobierno Regional de Piura informó que no recepcionará el hospital de La Videnita, inaugurado por el presidente de la República Martín Vizcarra, porque no cumple con las condiciones para atender a pacientes con la COVID-19.



El establecimiento fue inaugurado, el lunes 6 de julio, y contó con la presencia del gobernador de Piura y sus funcionarios.



Después de dos días, el gerente general del Gobierno Regional de Piura, Jesús Torres Saravia, aseguró que entre las observaciones figura la falta de oxígeno para los pacientes en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), falta de implementación de isotanque y pese a que se cambió por concentradores de oxígeno, estos no tienen batería.



Asimismo, indicó que no hay personal de salud suficiente. No cubren ni al 30 %., no hay un área para tratamiento de cadáveres ni un soporte informático para el ingreso y registro de los pacientes.



El hospital de contingencia cuenta con 200 camas de hospitalización, y 40 camas UCI. La obra estuvo a cargo de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios.



El hospital de contingencia de Sullana (Campo Ferial) tampoco será recepcionado porque también presentó observaciones como la falta de UCI.