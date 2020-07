Docente del colegio N° 20028 del sector de El Faical, Janeth Pizarro. | Fuente: RPP Noticias / Vanesa Jiménez. | Fotógrafo: Cortesía.

Desde que inició el año escolar, los niños de Piura presentaron una serie de dificultades para acceder a las clases virtuales; sin embargo, en medio de este panorama, hubo profesores que se las ingeniaron para ayudar a sus alumnos.

Una docente que superó una serie de obstáculos es Janeth Pizarro, directora del colegio N° 20028 del sector de El Faical, ubicada en el distrito de Yamango, en la provincia de Chulucanas. Ella logró dictar clases virtuales a sus alumnos, pese a que muchos de ellos no tienen Internet.

La docente diseñó su propia estrategia que consiste en llegar a sus estudiantes a través de los celulares de sus familiares. Las clases se dictan por WhatsApp, los padres o jóvenes deben ubicarse en puntos estratégicos para captar internet.

“Se tiene el prejuicio que los niños de la sierra no pueden generar aprendizaje, pero eso hay que descartarlo. A veces en la sierra hay docentes que se esfuerzan más", destacó.

Otro profesor que superó dificultades durante esta emergencia sanitaria fue Rogey Zurita, docente de matemáticas y física, quien no dudó en alquilar una motocicleta para brindar clases casa por casa a sus alumnos del colegio Santa Rosa, del distrito de Sóndor, en la provincia de Huancabamba.



Él contó que ayuda a estudiantes que no entienden las clases del programa “Aprendo en casa”, debido a que la señal no es tan buena o que la batería de su celular se acabó.

El docente de matemáticas y física, Rogey Zurita. | Fuente: RPP Noticias / Vanesa Jiménez. | Fotógrafo: Cortesía

Hay quienes consiguieron otro tipo de transporte para llegar a sus escolares. Es el caso del docente Milker Castro, quien montado en caballo lleva clases a escolares de zonas fronterizas con Ecuador, que no han logrado acceder a los programas educativos emitidos por el Estado como "Aprendo en Casa".

En algunos pueblos, ayudado por 2 bocinas, retransmite clases de matemáticas, lenguaje, historia y geografía.

Los padres de familia de la I.E. 15206 Huilco de la Comunidad de Samanga, en Ayabaca, agradecieron la intervención del docente, debido a que esta zona no tiene señal de televisión, radio ni Internet.

El docente Milker Castro pide atención a la educación en esta zona. | Fuente: RPP Noticias / Vanesa Jiménez. | Fotógrafo: Cortesía.

Otro ejemplo que destacar, es el de la docente Ismeny Guerrero. Ella fue captada cuando explicaba una clase a un estudiante en el sector de Yacupampa, en la provincia de Ayabaca. La maestra y el menor estaban con sus mascarillas, incluso el niño llevaba un protector facial para prevenir la COVID-19.

La maestra recorre las casas de sus alumnos que no tienen acceso a dispositivos móviles o no entienden las clases del programa de “Aprendo en casa” y les da reforzamiento.

"Ella notó que algunos de sus alumnos no estaban presentando trabajos. Por eso llamó para saber qué es lo que estaba pasando, y sus padres le dijeron que no entienden las clases virtuales. Y que algunos no manejan celular o no entienden la tecnología. Y que en casa sus demás hijos son menores, dado que los mayores están viviendo en otros lugares. Por eso ella empezó a visitarlos", comentó el ciudadano Walter Calle, quien tomó una fotografía de la maestra junto a su alumno en una plaza.

Profesora Ismeny Guerrero enseña a su alumno en una plaza. | Fuente: RPP Noticias / Vanesa Jiménez. | Fotógrafo: Cortesía: Walter Calle.

Por su parte, Eliany Vargas Jauregui, docente del colegio emblemático Nuestra Señora de Fátima, impulsora de una aplicativo móvil denominado Nudo, donde escolares de Piura comparten sus aprendizajes en distintos formatos.

Eliany Vargas Jauregui contó a RPP Noticias que la idea de la creación de esta aplicación nació por la necesidad de comunicarse con sus alumnas y complementar su aprendizaje debido a las dificultades por la poca accesibilidad a las clases virtuales o a distancia.

La docente explicó que Nudo sirve para difundir y compartir las producciones de los estudiantes de Educación Básica Regular, en formatos como podcast y textos (blog).

En la región Piura hay más de 21 mil docentes, de 5 mil 112 colegios públicos, que se han reinventado, ante la emergencia sanitaria por la COVID-19, para llegar a sus alumnos; sobre todo en las zonas donde no hay televisión, radio, Internet, electricidad ni señal telefónica.