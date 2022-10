Elecciones 2022: Piura elegirá entre un sentenciado por difamación y un investigado por corrupción en la segunda vuelta

Los piuranos acudirán a las urnas dentro de 30 días. | Fuente: RPP NOTICIAS | Fotógrafo: Gustavo Guarnizo

Tras las Elecciones 2022, el conteo oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) al 98 %, muestra que Reynaldo Hilbck Guzmán, de Unidad Regional; y Luis Neyra León, de Contigo Región irán a la segunda vuelta para definir el cargo de gobernador regional de Piura.

En este informe conozca los antecedentes e historial político que estos candidatos informaron o prefirieron omitir ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) como parte de su postulación al Gobierno Regional de Piura.

Piura: Reynaldo Hilbck

Reynaldo Hilbck Guzmán, de 60 años, es ingeniero industrial por la Universidad de Piura. Entre su experiencia laboral declaró ser gerente y director de tres empresas agroindustriales, presidente de la Cámara de Comercio de Piura, y haber sido gobernador regional en el periodo 2014-2017.

Sin embargo, omitió informar que fue presidente del directorio del Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura (Peihap), durante la gestión de Javier Atkins. Por su papel en esta unidad ejecutora, el Ministerio Público lo investiga por el delito de colusión por presuntamente aprobar adendas y ampliaciones de plazo para el consorcio Camargo y Correa, lo cual generó un millonario perjuicio para el Estado.

En un mensaje aclaratorio publicado en su cuenta de Facebook, Hilbck se defiende de esta investigación señalando que su función en el directorio era consultiva y no administrativa; es decir, no tomaba decisiones y tampoco manejaba presupuesto. "No teniamos función ejecutiva, es decir, no se emitía resoluciones, no se aprobaba arbitrajes, conciliaciones, ampliaciones de plazo, adicionales de obras, etc. Ese cargo que ostenté no toco un céntimo del Peihap".

Añade que colabora con la labor de la Fiscalìa, pero a través de su defensa pidió que la ampliación de la investigación sea solo por 12 meses, ya que desde el 2018 no formalización en su contra.

El año pasado la Fiscalía Anticorrupción de Sullana también le inició una investigación por el delito de peculado al ser sospechoso de aprobar aumentos de sueldos al personal de Subregión, Luciano Castillo Colonna, segùn reportó el portal de investigación Convoca.

La etapa más complicada de Hilbck como gobernador fue durante el fenómeno del Niño Costero en el 2017, debido al desastre que ocasionó la inundación en el Bajo Piura, pero, sobre todo, por la gestión de la emergencia. Pese a ello, sus candidatos en los distritos afectados como Catacaos, El Tallán y Cura Mori ganaron la alcaldía.

Sobre la tragedia ocurrida el 27 de marzo el candidato dijo lo siguiente previo a las elecciones: "Llevábamos tres meses peleando con el río, mejorando las defensas con los mismos agricultores, pero la inundación del 27 fue extraordinaria. No puedes con la naturaleza. Pese a todo el esfuerzo hasta ese momento, no pudimos más. Fue impotente ver toda es fuerza de la naturaleza que nadie la pudo controlar. Yo fui testigo de esta desgracia donde mucha gente perdió todo".

En el 2014, Hilbck ganó el gobierno regional con más del 30 % de los votos válidos, tuvo mayoría en el Consejo Regional, y un gran porcentaje de las alcaldías fueron de su movimiento Unión Democrática del Norte (UDN). Cuatro años después, se lanzó con un nuevo movimiento, Unidad Regional, el cual no ganó en primera vuelta, no obtuvo mayoría en el legislativo regional y solo consiguió 27 alcaldías, menos del 50 %.



Reynaldo Hilbk busca por segunda vez llegar al gobierno regional de Piura. | Fuente: Contigo Región | Fotógrafo: DIFUSIÓN

Piura: Luis Neyra

Luis Neyra León es un abogado de 42 años. En su hoja de vida ha declarado dos antecedentes laborales; haber sido asesor de la Municipalidad Provincial de Piura durante el 2015; y locador en el Gobierno Regional de Piura en el 2016. Esto durante el periodo de Reynaldo Hilbck como gobernador, y luego, de Óscar Miranda como alcalde provincial, respectivamente, ambos con el movimiento Unidad Democrática del Norte (UDN).

"He tenido la suerte de ser funcionario público, regidos, nuevamente duncionario. Siempre, toda la vida hemos salido por la puerta delantera. Nunca nadie nos puede señalar por algún acto irregular", declaró en una entrevista local.

Luis Neyra León no ha declarado ingresos por su práctica privada como abogado, pero sí ingresos por rentas de bienes.

El candidato Neyra fue sentenciado en el 2010 por el delito de difamación, luego de una reserva de fallo, cumplió la pena dictada por el juez. Además, en las Elecciones Regionales y Municipales 2018, estuvo en la pelea voto a voto por la alcaldía de Piura con el movimiento Fuerza Regional, pero no logró superar a Juan José Díaz Dios de Región Para Todos.

Cuatro años después fundó y es apoderado del movimiento Contigo Región, el cual ya está inmerso en investigaciones por presunta corrupción en la Fiscalía de Sullana. El fiscal Luis Ramos Rioja, investiga a proveedores de la Municipalidad de Sullana que habrían sido favorecidos con obras. Entre ellos está Darwin Quinde, quien ganó la alcaldía Ayabaca con Contigo Región.

Sobre esta investigación, el candidato declaró lo siguiente al termino del debate organizado por el JNE: " A mí nadie me puede señalar por algún acto de corrupción. Yo puedo hablar por mí y no por otras personas. Yo he llevado una vida intachable tanto en mi vida profesional como personal. El señor Quinde es parte de una alianza que formamos en Contigo Región, pero, mientras no se le demuestre lo contrario él es inocente".

Hasta el cierre de este informe, el conteo de la ONPE indica que Reynaldo Hilbck obtuvo 227 mil 145 votos, y Luis Neyra, 167 mil 864 votos. La participación de Piura llega a un 79 % mientras que el 21 %, es decir 300 mil piuranos, no acudió a las urnas.

Luis Neyra quiso ser alcalde de Piura, ahora busca liderar el Gobierno Regional de Piura. | Fuente: Contigo Región | Fotógrafo: DIFUSIÓN

Piura: ¿Cómo votan los piuranos?

Fernando Huamán, especialista en opinión pública de la Universidad de Piura, sostuvo que los resultados evidencian que los piuranos estuvieron desinteresados de esta campaña por la saturación de información política nacional. Por ello, optaron por candidatos que ya conocían por elecciones pasadas.

“Ningún candidato ha sobresalido sobre otro por eso no se ha superado el 30 % de la votación. Hilbck ha hecho una buena campaña, por eso los ciudadanos lo han recordado por sus obras y no por lo sucedido con el Niño Costero”, dijo.

Del mismo modo, Juana Huaco, experta en gestión pública de la Universidad de Piura, indicó que hubo una saturación de candidatos al gobierno regional, 12 en total. Sin embargo, en esta segunda vuelta, destacó que lo más saludable es que los candidatos muestren sus equipos técnicos para que los ciudadanos decidan.

“Pedimos a los candidatos que nos presenten los proyectos, qué se va a hacer y cómo se van a hacer; y a la ciudadanía, la responsabilidad de saber elegir a quien nos ofrece las obras más viables y que se pueden ejecutar”.

Hilbck reconoció que la gente está "cansada" de la política, y que se centrará en convencer con sus propuestas a los electores que votaron por otras opciones, y que dentro de este trabajo está reunirse con otras fuerzas regionales para concretar alianzas electorales.

“La gente está cansada de la política y liderar una campaña es difícil, esperamos los resultados oficiales para tener reuniones”, expresó.

Piura: Retos de la región

La segunda vuelta regional será después de 30 días de que el JNE proclame a los ganadores del 2 de octubre. Un millón de 400 mil piuranos acudirán nuevamente a las urnas para decidir el destino de la región.

Entre los retos que deberán asumir Reynaldo Hilbck o Luis Neyra está construir el hospital de Alta Complejidad, reducir la vulnerabilidad ante el Fenómeno El Niño, luchar contra la inseguridad y garantizar el acceso al agua potable.