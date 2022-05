Observatorio de candidatos: Todo lo que debe saber de los postulantes al Gobierno Regional de Piura

Luis Dioses Guzmán, Reynaldo Hilbck y Timoteo son candidatos al Gobierno Regional de Piura.

Con las Elecciones Regionales y Municipales 2022 a la vuelta de la esquina, es preciso repasar los antecedentes de los candidatos a cargos de elección popular. Luego de unas elecciones internas que recibieron a una baja cantidad de militantes, los cuadros de cada partido político y movimiento regional están definidos. Y si bien las propuestas suelen llamar la atención durante la campaña, la trayectoria de cada candidato puede darnos pistas de errores a corregir o ejemplos a seguir en cada caso.

A continuación, repasamos los antecedentes de los candidatos al Gobierno Regional de Piura. Son 11 partidos políticos nacionales y 5 movimientos regionales los que presentan candidatos. Algunos de ellos ya han tenido cargos de elección pública, como gobernadores regionales, alcaldes o excongresistas. Asimismo, otros intentan obtener un cargo público nuevamente. Puedes revisar también los antecedentes de candidatos a los GORE de Junín y Cajamarca.

Reynaldo Hilbck (Organización Política Unidad Regional)

El candidato de la Organización Política Unidad Regional, Reynaldo Hilbck, ya ha sido gobernador regional de 2014 a 2017 (elegido por el movimiento regional Unión Democrática del Norte). Durante su gestión ocurrió el fenómeno del Niño Costero 2017, el cual ocasionó el desborde del río Piura que inundó los distritos de Piura, Castilla, Catacaos, Cuna Mori y El Tallán.

Reynaldo Hilbck fue incluido, junto a otros funcionarios, en una investigación por presuntamente favorecer a la empresa Camargo Correa, que ejecutó parte del Proyecto de Irrigación del Alto Piura (PEIHAP). Cabe resaltar que Hilbck no era gobernador regional cuando inició este proyecto, sino miembro del Consejo Directivo del PEIHAP.

La investigación, que inició en 2018, fue recientemente ampliada por 21 meses más por el Poder Judicial, como el propio candidato precisa en sus redes sociales: "Es MI DEFENSA al igual que la de los demás investigados que han solicitado ante el pedido del Ministerio Público de la ampliación Plazo de Investigación 36 meses, se reduzca a 12 meses, ya que viene desde el 2018 y aún no se ha podido concluir. Extender 3 años más nos parecería innecesario, como demuestra la negativa del Juzgado al otorgarle solo 21 meses".

Luis Neyra León (Contigo Región)

Fundó su propio movimiento regional en 2021, con el cual postula al cargo de gobernador regional. En 2006 Luis Neyra León fue elegido regidor Provincial de Piura por el APRA. En 2018 fue candidato a alcalde provincial en las elecciones de ese año. Luego de esa campaña, fue sancionado por la ONPE con 10 UIT por incumplir con la presentación de la información financiera de los aportes, ingresos recibidos y gastos efectuados en su campaña electoral.

Guillermo Chávez Timoteo (Partido Patriótico del Perú)

Exafiliado a Somos Perú entre 2006 y 2011. Por este partido intentó dos veces convertirse en regidor provincial de Piura (en 2002 y 2006), pero no lo logró. En 2014 intentó —también sin éxito— ser alcalde distrital del distrito Veinteséis de Octubre; y en 2016 trató de llegar al Congreso de la República.

De acuerdo con la Resolución N° 002563-2018-SERVIR/TSC-Segunda Sala de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, se ratifica su sanción de 4 meses de cese temporal sin goce de haber ”por haber incurrido en actos de maltrato físico en agravio de un menor, alumno del quinto año de secundaria de la institución educativa Virgen del Rosario", colegio del cual era director. Chávez Timoteo había apelado la Resolución Directoral N° 368-2018-UGEL-PIURA, del 4 de octubre de 2018, emitida por la Dirección del Programa Sectorial III de la Unidad de Gestión Educativa Local Piura; que originalmente había acreditado la comisión de la falta.

El documento señala que el ahora candidato al Gobierno Regional de Piura propinó una patada al alumno de quinto año de la mencionada institución educativa de iniciales J.A.H.CH. el día 9 de mayo de 2018.

“En estos casos hay que aprender a ver a las personas en su integridad", sostiene el director del Consejo Privado Anticorrupción, Eduardo Herrera. "Porque siempre se dice 'no, eso es parte de su vida privada'. No, la persona es una. Ese análisis global, de su pasado, te puede generar qué es lo que [ese candidato] va a hacer en el futuro, cuál es el patrón de conducta. Entonces un candidato no puede tener mancha de ese tipo, debería dar explicaciones de qué pasó y si hay un error, admitirlo y aceptarlo”, agrega.

Por su parte, la profesora de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, Karla Gaviño, resalta la importancia de conocer los antecedentes de los candidatos a un cargo de elección popular. "[Tenemos que] mirar su trayectoria, ver de qué manera tienen precedentes como articuladores de políticas regionales, ver su conexión con el territorio, cómo se desempeñaron en sus funciones previas. Los Gobiernos Regionales, aparte de manejar políticas públicas, también manejan importantes montos presupuestarios y tienen a su cargo una serie de compromisos que se prestan a la población".

Excongresistas y expostulantes también tientan la gobernación

Los excongresistas Luis Dioses, por Somos Perú; Angélica Palomino, por Piura Renace; y Mario Quispe Suárez, por Fuerza Regional también buscan volver a tener un cargo de elección popular, esta vez en el Gobierno Regional de Piura.

Asimismo, los excandidatos al Congreso, Carlos Shiraishi y Sofiana Graciano, también postulan como candidatos de los partidos Perú Libre y Podemos, respectivamente.

Cuando fue congresista, como parte de la bancada de Alianza Para el Progreso, Mario Quispe Suárez votó a favor de la vacancia de Martín Vizcarra. Asimismo, fue designado por el actual gobernador regional de Piura como gerente regional.

Completa la lista Santiago Paz López, quien perdió la segunda vuelta en las últimas elecciones regionales que se llevaron a cabo en 2018.