Familia de cantante de Armonía 10 le dará el último adiós en Piura: "Nos duele que de esta manera tan violenta nos haya dejado"

Paul Flores, vocalista de la orquesta Armonía 10, se convirtió en otra víctima mortal de la delincuencia, luego de que el bus de la agrupación en el que viajaba fuera atacado a balazos esta madrugada por dos desconocidos, en el distrito de San Juan de Lurigancho.

Ante este lamentable suceso, la familia del artista se apresta a recibir sus restos mortales en Piura, donde le darán el último adiós en su casa ubicada en el asentamiento humano Andrés Avelino Cáceres, distrito de Veintiséis de Octubre.

RPP llegó hasta el lugar y conversó con César Flores, primo hermano del artista, quien dio detalles de la vida de quien fue, además de su compañero de juegos en la niñez, el padrino de uno de sus hijos. Asimismo, lamentó la repentina partida de Paul y las circunstancias en que esto ocurrió.

"Paul era un tipo muy alegre, un tipo enamorado de la música, un tipo que le gustaba mucho cantar boleros. Justamente, en las reuniones familiares, siempre había karaoke de boleros y él era uno de los que nos alegraba esas reuniones con su voz. Un tipo que amaba mucho a su familia, a su hijo Valentino, a su esposa Julie, y por eso nos duele mucho que, de esta manera tan abrupta, violenta, él haya dejado a la familia", sostuvo.

"Paul tenía muchos sueños, justamente, en estos días, estaba construyendo una parte de su casa, una parte que él estaba con el sueño de tener una casa grande para sus padres. Entonces, muchos sueños se han cortado con esto", agregó.

César Flores recordó que Paul inició en el canto en el coro de la iglesia local y que alegraba las reuniones familiares cantando boleros.

"Él empezó cantando en el coro de la iglesia, siempre fue un aficionado a la música, y en las reuniones familiares le gustaba mucho cantar boleros, le gustaba muchísimo, tenía una buena voz para ello. También le gustaba la música boliviana, de Los Kjarkas, ese tipo de música", señaló.

"Hizo algunas pruebas y, desde ese momento, empezó a cantar. Ha hecho su historia, tuvo un momento en que salió de la orquesta, luego volvió, y ha seguido para adelante. Se estaba volviendo, creo yo, una voz reconocida en la cumbia peruana", acotó.

Niega tener conocimiento de amenazas a Paul

Por otro lado, César Flores dijo desconocer si Paul o la orquesta recibieron amenazas de algún tipo, antes del atentado.

"No, nunca [recibió amenazas]. Por lo menos, en las últimas reuniones familiares, no se comentó nada al respecto, no teníamos conocimiento de ello. Entendemos, incluso, por lo que se comenta ahorita de modo extraoficial, que no había una información relacionada a ello. Yo supongo que la propia orquesta o los dueños de la orquesta, seguramente, tendrán una respuesta más clara al respecto", señaló.

También indicó que Julie y el hermano de Paul, Christian, han viajado a Lima para hacer las gestiones respectivas y trasladar sus restos Piura.

"La información que tenemos hasta el momento es que se están haciendo todos los trámites en Lima. Su esposa Julie y el hermano de Paul, Christian, ellos viajaron muy temprano a Lima. Sabemos que, a estas horas de la mañana, deben estar aún en el vuelo y estamos esperando algún tipo de novedad. No tenemos más información al respecto, pero sí su esposa y su hermano han viajado a Lima", puntualizó.